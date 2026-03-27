ماڭعىستاۋدا ءۇستىرت تاۋ قويىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى
اقتاۋ. KAZINFORM - « قىزىلساي» مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركىنىڭ ينسپەكتورلارى ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردا جىلداعى جوسپارعا ساي جابايى جانۋارلارعا كوكتەمگى ساناق جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
ماماندار جان-جانۋارلاردىڭ قىس مەزگىلىنەن قالاي شىققانىن، ءجاي-كۇيىن باقىلاپ، مانيتورينگ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن.
ناتيجەسىندە قازاقستاننىڭ « قىزىل كىتابىنا» ەنگەن ءۇستىرت تاۋ قويىنىڭ سانى بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا ءبىراز وسكەنى انىقتالدى. ساناق بارىسىندا ءۇستىرت تاۋ قويى بۋازدىق مەرزىمى بولعاندىقتان تاۋ ەتەگىندە ساي-سالا، جىرا، كوكتەگەن كەبىرلىكتەن كوپ كەزدەسكەن. العاشقى تولدەرى دە كوزگە تۇسكەن.
بۇدان بولەك « قىزىل كىتاپقا» ەنگەن قاراقۇيرىق، قاراقال، قاراباۋىر بۇلدىرىق، جۇرتشى، يتەلگى، دالا قىرانى، تازقارا سياقتى اڭ-قۇستار كەزدەسىپ، تىركەلگەن.
« قىزىلساي» مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركىنىڭ ينسپەكتورلارى ولكەمىزدە جىلدان- جىلعا اڭ-قۇستاردىڭ كوبەيىپ كەلە جاتقانىن ايتادى. بۇعان ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ ۇزدىكسىز باقىلاۋدا بولۋى ىقپال ەتۋدە. تابيعات قورعاۋ ينسپەكتورلارى بۇدان بىلاي دا تابيعاتتى سول قالپىندا ساقتاپ، جابايى جانۋارلاردىڭ ءوسىمىن مولايتۋعا كۇش سالا بەرمەك.