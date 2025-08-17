ماڭعىستاۋدا العاش رەت «اق مايا Fest» شۇبات فەستيۆالى ءوتتى
اقتاۋ. قازاقپارات – 16-تامىز كۇنى ماڭعىستاۋدا ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مەن ادەت-عۇرىپتى دارىپتەيتىن «اق مايا Fest» اتتى شۇبات فەستيۆالى ءوتتى.
تۇمسا تابيعاتىمەن تالايدى تامسىندىرعان ايراقتى ەتەگىندەگى فەستيۆالگە 15 مىڭعا جۋىق حالىق جينالدى. ونىڭ قاتارىندا رەسەي، فرانسيا، قىرعىزستان، انگليا جانە ەۋروپانىڭ بىرنەشە قالاسىنان كەلگەن تۋريستەر بار.
حالقىمىزدىڭ ءومىر سالتى، دۇنيەتانىمى تابيعاتپەن ۇندەس ەكەنىن ايعاقتاعان فەستيۆالدە قازاقتىڭ ۇلتتىق سۋسىنى - شۇباتقا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. تابيعي سۋسىن تەك ءدامى ءۇشىن عانا ەمەس، دەنساۋلىق پەن ءداستۇردىڭ جارشىسى رەتىندە كەڭىنەن ناسيحاتتالدى. قوناقتار ارنايى دايىندالعان «اق مايا Lounge» جانە «Shubat Bar» ايماقتارىندا شۇباتتىڭ سان الۋان نۇسقالارىنان ءدام تاتتى.
كلاسسيكالىق قالپىنان بولەك، جيدەك قوسىلعان، جالبىز ارالاسقان جانە ءتىپتى مۇزبەن سالقىنداتىلعان شۇباتتىڭ جاڭا تۇرلەرى ۇسىنىلدى. سونىمەن قاتار شۇبات نەگىزىندە جاسالعان «Shubat Mojito» ،«Desert Breeze»، «White Steppe» ءتارىزدى ەرەكشە كوكتەيلدەر دە فەستيۆال قوناقتارىن ءتانتى ەتتى.
«اق مايا Lab» ايماعىندا شۇبات دايىنداۋ پروتسەسىن كوزبەن كورىپ، تىكەلەي قاتىسۋ مۇمكىندىگى تۋدى. كەلۋشىلەرگە شۇباتتى قالاي دايىنداۋ، قانداي قۇرال-سايماندار قولدانىلاتىنى جانە ونىڭ ادام اعزاسىنا تيگىزەتىن پايداسى جايىندا تولىق اقپارات بەرىلدى. شاعىن شەبەرلىك ساعاتتارى ارقىلى ءاربىر قاتىسۋشى ۇلتتىق سۋسىننىڭ دايىندالۋ قىر-سىرىن مەڭگەرە الدى.
فەستيۆالدە قازاقتىڭ ۇلتتىق ويىندارى دا جيىلعان قاۋىم نازارىنا ۇسىنىلدى. «Steppe Games» ايماعىندا اسىق اتۋ، ساداق اتۋ، گىر تاسىن كوتەرۋ سياقتى قىزىقتى جارىستار ۇيىمداستىرىلدى. ال «Art-Yurta» مەن «Shubat Talks» بولىمدەرىندە كيىز ءۇي ىشىندە لەكسيالار، ستەنداپتار مەن پايدالى شەبەرلىك ساباقتارى ءوتتى. سونداي-اق مۇندا مادەنيەت، سالت-ءداستۇر، دەنساۋلىق پەن دۇرىس تاماقتانۋ تۋرالى دا پايدالى اقپاراتتار ايتىلدى. اۋقىمدى ءىس-شاراعا شۇبات وندىرەتىن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر شاقىرىلىپ، ولار ۇلتتىق سۋسىننىڭ دايىندالۋ جولىمەن ءبولىستى.
كەش باعدارلاماسىندا قازاق ەستراداسىنىڭ تانىمال جۇلدىزدارى ەركە ەسماحان، Raim ،Luina Amre جانە Yenlik ساحنانى انگە بولەپ، كورەرمەنگە مەرەكەلىك كوڭىل كۇي سىيلادى. ءار جانردى بىرىكتىرگەن ساحنالىق شوۋدا سيمفونيالىق وركەستر، ديدجەيلەر مەن رەپ ورىنداۋشىلار ونەر كورسەتىپ، مۋزىكالىق كەشكە زاماناۋي لەپ قوستى.
كەشتىڭ شارىقتاۋ شەگىندە ماڭعىستاۋ اسپانىن ەرەكشە تاڭعاجايىپ كورىنىسكە بولەگەن درون شوۋ ءوتتى. ءبىر مەزەتتە 300 دەن استام درون كوككە كوتەرىلىپ، قازاقستاننىڭ تۋى، ماڭعىستاۋ تابيعاتىنىڭ كورىنىستەرى، «اقتاۋ - تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى» لوگوتيپى مەن ۇلتتىق ويۋ-ورنەكتەر بەينەلەنىپ، تاماشالاعان جۇرتتى تاڭداي قاقتىردى.
ءىس-شارا سوڭىندا 100 گە جۋىق ەرىكتى مەن تۇرعىن مەرەكە وتكەن الاڭدى قوقىستان تازارتىپ، قورشاعان ورتاعا دەگەن قۇرمەتىن كورسەتتى.