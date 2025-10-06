ماڭعىستاۋدا 10 ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپكەر بولعان كولىك جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى
اقتاۋ. KAZINFORM - وبلىستا 11-قىركۇيەك كۇنى بولعان جانتۇرشىگەرلىك جول كولىك اپاتىنا قاتىستى جاڭا دەرەكتەر جاريالاندى. جاڭاوزەن قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ مالىمەتىنشە، زارداپ شەككەن 3 ناۋقاس اۋرۋحانادان شىعارىلعان.
ەكى ناۋقاس باستاپقىدا اقتاۋ قالاسىنداعى وبلىستىق كوپسالالى اۋرۋحاناسىنا ساناۆياتسيامەن جەتكىزىلىپ، ودان ءارى ەمدەلۋ ءۇشىن استاناعا جىبەرىلگەن بولاتىن. ال ءۇشىنشى زارداپ شەككەن ەر ازاماتقا وتا جاسالعان. جاعدايى تۇراقتالىپ، اۋرۋحانادان شىعارىلعان سوڭ، ونى تەرگەۋ يزولياتورىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الىپ كەتكەن.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كولىك جۇرگىزۋشى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر.
- ول - اپات بولعان كولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى. وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى - «كولىك قوزعالىسى نەمەسە كولىكتى پايدالانۋ ەرەجەسىن بۇزۋ، ادامداردىڭ ولىمىنە اكەلۋ» بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، اتالعان جول اپاتىنىڭ سالدارىنان 10 ادام قازا تاپتى. ولار ەلىمىزدىڭ وزگە وڭىرلەرىنەن كەلىپ، بەكەت اتا جەراستى مەشىتىنە بارا جاتقان.
بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋدا جول-كولىك اپاتىنان 10 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.