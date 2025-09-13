ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جول اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ناۋقاس استاناعا جەتكىزىلمەك
اقتاۋ. KAZINFORM - دارىگەرلەر ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اۆتوموبيل اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ايەلدىڭ جاعدايىن تۇراقتاندىرىپ، كەيىن استاناداعى ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ورتالىعىنىڭ كلينيكاسىنا جەتكىزبەكشى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بەكەت-اتا - شوپان-اتا اۆتوجولىندا اۆتوموبيل اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ايەل ءبىر كۇن بۇرىن سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتىمەن جاڭاوزەننەن ماڭعىستاۋ وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى.
- اۋىر جاعدايداعى ەكى پاتسيەنتتى ودان ءارى ەمدەۋ بويىنشا بۇگىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىقتارى ماماندارىنىڭ قاتىسۋىمەن تەلەمەديتسينالىق كونسۋلتاتسيالار وتكىزىلدى. الداعى كۇندەرى ولاردى استاناداعى ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ كلينيكاسىنا جاتقىزۋ ۇسىنىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
ولاردىڭ ءبىرى - پوليجاراقات دياگنوزى قويىلعان، ەكى وكپەسى دە كوگەرگەن، بۇل دەساتۋراتسيا كەزەڭدەرىن تۋدىرادى جانە تاسىمالداۋدى قيىنداتۋى مۇمكىن. باسقا پاتسيەنتتىڭ جاعدايى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى، ەندى الاڭداۋشىلىق تۋعىزبايدى. اپاتتان زارداپ شەككەن ءۇشىنشى ادام جاڭاوزەن قالاسىنىڭ اۋرۋحاناسىندا قالدى، ونىڭ جاعدايى تۇراقتى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جول اپاتىنان قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ تۋىستارىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جەتكىزۋ ءۇشىن بورت جىبەرىلگەن بولاتىن.