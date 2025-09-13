ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:06, 13 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جول اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ناۋقاس استاناعا جەتكىزىلمەك

    اقتاۋ. KAZINFORM - دارىگەرلەر ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اۆتوموبيل اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ايەلدىڭ جاعدايىن تۇراقتاندىرىپ، كەيىن استاناداعى ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ورتالىعىنىڭ كلينيكاسىنا جەتكىزبەكشى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    Маңғыстау облысында жол апатынан зардап шеккен екі науқас Астанаға жеткізілмек
    فوتو: دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى

    ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بەكەت-اتا - شوپان-اتا اۆتوجولىندا اۆتوموبيل اپاتىنان زارداپ شەككەن ەكى ايەل ءبىر كۇن بۇرىن سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتىمەن جاڭاوزەننەن ماڭعىستاۋ وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى.

    - اۋىر جاعدايداعى ەكى پاتسيەنتتى ودان ءارى ەمدەۋ بويىنشا بۇگىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىقتارى ماماندارىنىڭ قاتىسۋىمەن تەلەمەديتسينالىق كونسۋلتاتسيالار وتكىزىلدى. الداعى كۇندەرى ولاردى استاناداعى ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ كلينيكاسىنا جاتقىزۋ ۇسىنىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

    ولاردىڭ ءبىرى - پوليجاراقات دياگنوزى قويىلعان، ەكى وكپەسى دە كوگەرگەن، بۇل دەساتۋراتسيا كەزەڭدەرىن تۋدىرادى جانە تاسىمالداۋدى قيىنداتۋى مۇمكىن. باسقا پاتسيەنتتىڭ جاعدايى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى، ەندى الاڭداۋشىلىق تۋعىزبايدى. اپاتتان زارداپ شەككەن ءۇشىنشى ادام جاڭاوزەن قالاسىنىڭ اۋرۋحاناسىندا قالدى، ونىڭ جاعدايى تۇراقتى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جول اپاتىنان قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ تۋىستارىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جەتكىزۋ ءۇشىن بورت جىبەرىلگەن بولاتىن.

    تەگ:
    ايماق ماڭعىستاۋ جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار