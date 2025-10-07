ماڭعىستاۋ وبلىسىندا «ايبالتا-2025» وقۋ-جاتتىعۋى اياقتالدى
اقتاۋ. KAZINFORM بەينەۋ اۋىلى ماڭىنداعى وقۋ- جاتتىعۋ پوليگونىندا «ايبالتا-2025» جەدەل-ستراتەگيالىق كوماندالىق- شتابتىق وقۋ- جاتتىعۋىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى ءوتتى.
وقۋ-جاتتىعۋ اسكەردىڭ جىلدام وزگەرىپ وتىراتىن جاعدايلاردا ارەكەت ەتۋ قابىلەتىن ايقىن دالەلدەدى. مانيەۆرلەر بارىسىندا ۇرىس جۇرگىزۋدىڭ وزىق تاسىلدەرى، جاڭا تاكتيكالىق ادىستەر مەن مانيەۆر جاساۋ ستراتەگيالارى سىننان ءوتتى.
- اسكەر تەكتەرى مەن بولىمدەردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى ءوزارا ىقپالداستىعى بارلىق ستسەنارييلەردى پىسىقتاۋعا جانە قويىلعان تاپسىرمالاردى ءتيىمدى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەردى. جەكە قۇرام دالالىق دايىندىقتىڭ، ۇيلەسىمدىلىكتىڭ جانە قازىرگى زامانعى سىن- قاتەرلەرگە بەيىمدەلۋ قابىلەتىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتتى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
كاسىبي شەبەرلىگى مەن جەتىستىكتەرى ءۇشىن ۇزدىك شىققان اسكەري قىزمەتشىلەر مەن بولىمشەلەر قۇرمەت گراموتالارىمەن جانە باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالدى.
«ايبالتا-2025» وقۋ-جاتتىعۋى قازاقستان اسكەرىنىڭ قازىرگى جەدەل جاعدايلاردا قورعانىس پەن شابۋىلدا جاۋىنگەرلىك تاپسىرمالاردى ءتيىمدى ورىنداي الاتىنىن دالەلدەدى. جاتتىعۋ بارىسىندا جيناقتالعان تاجىريبە مەن ناتيجەلەر جاۋىنگەرلىك دايارلىقتى جەتىلدىرۋگە، جەدەل ونەردى دامىتۋعا جانە ەلدىڭ قورعانىس الەۋەتىن نىعايتۋعا نەگىز بولماق.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا وتكەن جالپى اسكەري دايارلىقتىڭ سوڭعى كەزەڭى جاۋىنگەرلىك اتىستى قامتىعان تاكتيكالىق مانيەۆرلەر بولعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.