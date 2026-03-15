ماڭعىستاۋ تۇرعىندارى رەفەرەندۋمعا ۇلتتىق كيىممەن كەلۋ چەللەندجىن باستادى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم كۇنى ۇلتتىق كيىم كيىپ كەلۋ چەللەندجىن باستادى.
بۇل باستاما ءوڭىر تۇرعىندارى اراسىندا تەز تارالىپ، ازاماتتىق بەلسەندىلىكتىڭ جارقىن كورىنىستەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
چەللەندج ازاماتتاردىڭ رەفەرەندۋمداعى داۋىس بەرۋگە قاتىسۋىنىڭ ماڭىزىن كورسەتىپ قانا قويماي، ۇلتتىق داستۇرلەر مەن مادەني قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ جانە ناسيحاتتاۋعا دا ىقپال ەتەدى.
ءوڭىر تۇرعىندارى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە ۇلتتىق كيىممەن كەلىپ، داۋىس بەرۋگە قاتىسىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە فوتو جانە بەينەروليكتەر جاريالاپ جاتىر. وسىلايشا چەللەندجگە قاتىسۋشىلار ۇلتتىق مادەنيەتكە دەگەن قۇرمەتىن ءبىلدىرىپ، سونىمەن قاتار ازاماتتىق ۇستانىمدارىن دا كورسەتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بيىل رەفەرەندۋم وتكىزۋ كۇنى ماڭعىستاۋ وڭىرىندە كەڭىنەن اتاپ وتىلەتىن ءداستۇرلى امال مەرەكەسىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. بۇل كۇنى تۇرعىندار ءبىر- بىرىنە قوناققا بارىپ، جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىرىپ، كورىسىپ، ىزگى تىلەكتەر ايتادى. سوندىقتان كوپتەگەن تۇرعىن سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە ۇلتتىق كيىممەن كەلىپ، ءبىر- ءبىرىن مەرەكەمەن قۇتتىقتاپ، ەرەكشە بىرلىك پەن سىيلاستىق اتموسفەراسىن قالىپتاستىرىپ وتىر.
وڭىردە مۇنداي باستامالار ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرىپ، قوعامدىق بىرلىكتى نىعايتۋعا جانە ەلدىڭ قوعامدىق-ساياسي ومىرىنە قاتىسۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى كۇشەيتۋگە ىقپال ەتەتىنى اتاپ ءوتىلىپ جاتىر. اسىرەسە، بۇل چەللەندجگە جاستار بەلسەندى قاتىسىپ، ۇلتتىق داستۇرلەرگە قۇرمەتپەن قارايتىنىن جانە مەملەكەت تاعدىرىنا بەيجاي قارامايتىنىن كورسەتىپ وتىر.
