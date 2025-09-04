ماڭعىستاۋ مەن اتىراۋ تۇرعىندارى تۇرىكمەنستانعا ۆيزاسىز بارۋ مۇمكىندىگىن قاشان الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ماڭعىستاۋ مەن اتىراۋ تۇرعىندارىنا تۇرىكمەنستانعا ۆيزاسىز بارۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى.
سەناتور مۇرات قادىربەكتىڭ ايتۋىنشا، تاۋەلسىزدىك العان ۋاقىتتان بەرى ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىنە تۇرىكمەنستاننان 80 مىڭعا جۋىق قانداس كوشىپ كەلدى. ال بۇگىندە ەكى باۋىرلاس ەل اراسىنداعى شەكارادان ءوتۋ كەزىندە ءبىرقاتار قيىندىق تۋىنداپ وتىردى. ويتكەنى قازاقستان ازاماتتارى تۇرىكمەنستانعا ۆيزا ارقىلى عانا كىرە الادى.
- كوپتەگەن ادام تۇرىكمەنستاندا اتا-بابالارى جەرلەنگەن جەرگە بارا الماي جاتىر. وسى رەتتە 2001 -جىلى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىندا ءتيىستى كەلىسىمگە قول قويىلىپ، وعان سايكەس، تۇرىكمەنستان اۋماعىنا ۆيزاسىز كىرۋ، شىعۋ جانە ۋاقىتشا بولۋعا تەك قانا اتىراۋ مەن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇراقتى تۇراتىن قازاقستان ازاماتتارىنا 5 تاۋلىكتەن اسپايتىن مەرزىمگە رۇقسات ەتىلگەن بولاتىن. الايدا، 2016 -جىلى تۇرىكمەنستان تاراپىنان مۇنداي مۇمكىندىك توقتاتىلدى. سول جىلدان باستاپ بۇگىنگە دەيىن قازاقستاننىڭ شەكارالاس وبلىستارى تۇرعىندارىنىڭ تۇرىكمەن تاراپىنان رۇقساتتىڭ بولماۋىنا بايلانىستى تۇرىكمەنستان اۋماعىنا ۆيزاسىز كىرە الماۋىنا وراي ءبىراز ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى، - دەدى ول.
وسىعان وراي سەناتور سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆتان «اتىراۋ مەن ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا تۇراقتى تۇراتىن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ تۇرىكمەنستان اۋماعىنا كىرۋى قانداي سەبەپتەرگە بايلانىستى توقتاتىلدى؟ قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل اراسىنداعى ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى قانداي كۇيدە جانە شەشۋ ماقساتىندا ءتيىستى شارالار اتقارىلىپ جاتىر ما» دەپ سۇرادى
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن مينيستر ورىنباسارى 2016 -جىلدان باستاپ تۇرىكمەنستان تاراپى مۇنداي تاجىريبەنى دوعارعانىن راستادى.
- ارينە، بىزگە دە ارىزدار ءتۇسىپ جاتىر. ماسەلە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا تۇر. پرەزيدەنتىمىز تۇرىكمەنستانعا بارعاندا بۇل ماسەلە كوتەرىلدى. بيىل كوكتەمدە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە ۆيزالىق كونسۋلتاتسيالار وتكىزدىك. ءتيىستى حاتتاماعا وزگەرىستەر دايىندالىپ، تۇرىكمەن تاراپىنا جىبەرىلدى. ەندى ولار ىشكى مەملەكەتتىك راسىمدەردى ءوتىپ جاتىر. ماسەلە باقىلاۋىمىزدا، - دەدى الىبەك قۋانتىروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتورلار قازاقستان ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىنداعى ينۆەستيتسيالاردى ءوزارا كوتەرمەلەۋ جانە قورعاۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.