ماڭعىستاۋ ءوڭىرى الەمدەگى ەڭ ەرەكشە ءشول باعىتتارىنىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - تانىمال بريتاندىق The Telegraph باسىلىمى جاريالاعان «ومىرىڭىزدە مىندەتتى تۇردە بارۋ كەرەك 10 ءشول» اتتى ماتەريالدا قازاقستاننىڭ ماڭعىستاۋ ءوڭىرى الەمدەگى ەڭ ەرەكشە تابيعي باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتالدى.
باسىلىم ماڭعىستاۋدىڭ ايرىقشا لاندشافتارىن، ۇنسىزدىك پەن شەكسىز كەڭىستىكتى، سونداي-اق مينيماليستىك تابيعي سۇلۋلىعىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.
الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندەگى ايگىلى شولدەرمەن قاتار اتالۋ قازاقستاننىڭ تابيعي الەۋەتى حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى باعالاناتىنىن كورسەتەدى.
- ماڭعىستاۋ تەك ءشول ايماعى عانا ەمەس. بۇل - ەجەلگى وركەنيەتتەر ءىزى ساقتالعان ولكە، عاجايىپ شاتقالدار مەن اقتاستى تاۋلار مەكەنى، رۋحاني جانە ەكسپەديتسيالىق تۋريزم ءۇشىن بىرەگەي كەڭىستىك.
مۇنداي حالىقارالىق جاريالانىمدار قازاقستاندى جاڭا تۋريستىك باعىت رەتىندە جاھاندىق اۋديتورياعا تانىتۋعا جانە ەلگە كەلەتىن ساياحاتشىلار سانىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەپ جازدى Kazakh Tourism-نەن.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋداعى بوزجىرا شاتقالىنا قاتىناۋ جەڭىلدەيدى.