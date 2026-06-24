ەلىمىزدىڭ ەڭ ۇزدىك 5 تۋريستىك اۋىل انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۋىلدىق ءتۋريزمدى دامىتۋعا باعىتتالعان «ۇزدىك تۋريستىك اۋىل - 2025» ۇلتتىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى بەلگىلى بولدى. بايقاۋدى «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى ۇيىمداستىردى. جوبا اۋىلدىق وڭىرلەردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا، مادەني مۇرانى ساقتاۋعا جانە جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدىڭ ەڭ ۇزدىك بەس تۋريستىك اۋىلىنىڭ قاتارىنا جەتىسۋ وبلىسىنداعى باسشي، پاۆلودار وبلىسىنداعى تورايعىر، شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى بەرەل مەن كوروبيحا، سونداي- اق سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى يمانتاۋ اۋىلدارى ەندى.
باسشي اۋىلى
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كەربۇلاق اۋدانىندا ورنالاسقان باسشي اۋىلى تابيعات سۇيەر ساياحاتشىلار ءۇشىن ەرەكشە باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى. ەلدى مەكەن التىن-ەمەل ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ نەگىزگى كىرەبەرىسى رەتىندە بەلگىلى. مۇندا الەمگە ايگىلى ايعايقۇم، ءتۇرلى تۇسكە بويالعان اقتاۋ تاۋلارى جانە سيرەك كەزدەسەتىن تابيعي لاندشافتتار ورنالاسقان. كەيىنگى جىلدارى باسشيعا كەلەتىن تۋريستەر سانى ارتىپ، اۋىل ەكوتۋريزمنىڭ ماڭىزدى ورتالىعىنا اينالىپ كەلەدى.
تورايعىر اۋىلى
پاۆلودار وبلىسىنداعى تورايعىر اۋىلى باياناۋىل ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ ماڭىندا ورنالاسقان. اۋىلدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ءمولدىر تورايعىر كولى مەن قالىڭ ورماندى القاپتارى. تابيعات اياسىندا تىنىعۋدى قالايتىندار ءۇشىن بۇل ءوڭىر تاپتىرماس دەمالىس ورنى. سونىمەن قاتار تۋريستەر جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىمەن تانىسىپ، ۇلتتىق داستۇرلەردى جاقىننان كورە الادى.
بەرەل اۋىلى
شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى بەرەل اۋىلى ەلىمىزدىڭ تاريحي-مادەني تۋريزم كارتاسىندا ەرەكشە ورىن الادى. بۇل ءوڭىر ساق داۋىرىنەن قالعان ايگىلى بەرەل قورعاندارىمەن تانىمال. ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتەر مەن التايدىڭ كوركەم تابيعاتى اۋىلدىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرىپ وتىر. بەرەلگە كەلۋشىلەر كونە تاريحپەن تانىسىپ قانا قويماي، تاۋلى ولكەنىڭ اسەم تابيعاتىن تاماشالاي الادى.
كوروبيحا اۋىلى
شىعىس قازاقستانداعى تاعى ءبىر جەڭىمپاز اۋىل - كوروبيحا. ەلدى مەكەن تابيعي سۇلۋلىعىمەن قاتار ومارتاشىلىق داستۇرىمەن دە ەرەكشەلەنەدى. مۇندا وندىرىلەتىن تابيعي بال مەن جەرگىلىكتى قولونەر بۇيىمدارى تۋريستەر اراسىندا ۇلكەن سۇرانىسقا يە. سونىمەن بىرگە اۋىلدا ەتنوتۋريزمدى دامىتۋعا باعىتتالعان جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
يمانتاۋ اۋىلى
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى يمانتاۋ اۋىلى كوكشەتاۋ ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان. كورىكتى يمانتاۋ كولى، جۇرەك پىشىندەس ارالى، قالىڭ قاراعايلى ورماندارى مەن بالىق اۋلاۋعا قولايلى ورىندارى بۇل ءوڭىردى دەمالۋشىلار ءۇشىن تارتىمدى ەتەدى. تابيعاتپەن ەتەنە جاقىن بولۋدى قالايتىن ساياحاتشىلار ءۇشىن يمانتاۋ ەرەكشە باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
اۋىلدىق تۋريزمنىڭ الەۋەتى ارتىپ كەلەدى
كەيىنگى جىلدارى قازاقستاننىڭ اۋىلدىق ءتۋريزمى حالىقارالىق دەڭگەيدە دە مويىندالا باستادى. سونىڭ جارقىن مىسالى - الماتى وبلىسىنداعى ساتى اۋىلى. 2023 -جىلى بۇل اۋىل ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك تۋريستىك ۇيىمىنىڭ «الەمدەگى ەڭ ۇزدىك تۋريستىك اۋىلدار» تىزىمىنە ەندى. ناتيجەسىندە وڭىردەگى قوناق ۇيلەر مەن ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى كوبەيىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندار ءۇشىن جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋىلدىق تۋريزم تابيعاتتى قورعاۋ، ۇلتتىق داستۇرلەردى ساقتاۋ جانە ءوڭىر ەكونوميكاسىن دامىتۋ باعىتىندا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. مۇنداي جوبالار اۋىل تۇرعىندارىنا قوسىمشا تابىس كوزىن قالىپتاستىرىپ قانا قويماي، شالعاي وڭىرلەردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن كەڭىنەن تانىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«ۇزدىك تۋريستىك اۋىل» بايقاۋىنىڭ باستى ماقساتى دا - اۋىلدىق اۋماقتاردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرۋ، مادەني مۇرانى دارىپتەۋ جانە قازاقستاندى حالىقارالىق تۋريستىك باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالدىرۋ.
ەگەر دەمالىسىڭىزدى تابيعات اياسىندا وتكىزىپ، قازاق اۋىلىنىڭ تىنىس- تىرشىلىگىن جاقىننان كورگىڭىز كەلسە، بيىلعى توپ-5 ۇزدىك تۋريستىك اۋىلدىڭ كەز كەلگەنى ساياحات ءۇشىن تاماشا تاڭداۋ بولا الادى. ءارقايسىسى وزىندىك تابيعاتىمەن، تاريحىمەن جانە مادەني ەرەكشەلىگىمەن دارالانىپ، قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ايقىن كورسەتەدى.