ەلىمىزدىڭ سۋ ايدىندارىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - بارلىق وڭىردە جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋ جانە دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا رەيدتەر، پاترۋلدەۋ شارالارى، وقىتۋ اكسيالارى مەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
جامبىل وبلىسىندا ت ج د قىزمەتكەرلەرى پروكۋراتۋرا، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ، تاراز قالاسىنىڭ سۋ ايدىندارىندا رەيدتىك ءىس- شارالار وتكىزدى. پروفيلاكتيكالىق جۇمىس بارىسىندا تۇرعىندارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارى ەسكەرتىلدى، سونداي-اق تىيىم سالۋ بەلگىلەرىنە تۇگەندەۋ جۇرگىزىلىپ، ولاردى ورناتۋ جۇمىستارى اتقارىلدى. «زەربۇلاق» دەمالىس ايماعىندا جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قۇتقارۋشىلارى مەن اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ ماماندارى العاشقى كومەك كورسەتۋ جانە سۋعا باتىپ بارا جاتقان ادامدى قۇتقارۋ بويىنشا تاجىريبەلىك ساباقتار ۇيىمداستىرىپ، توتەنشە جاعداي تۋىنداعان كەزدەگى ءىس-قيمىل الگوريتمىن كورسەتتى.
تۇركىستان وبلىسىندا ءوڭىردىڭ سۋ ايدىندارىندا تۋريستىك پوليتسيا، شەكارا قىزمەتى، ۇلتتىق ۇلان، ۆولونتەرلەر جانە قۇتقارۋشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن بىرلەسكەن پاترۋلدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. اكتسياعا قاتىسۋشىلار دەمالۋشىلارمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەر وتكىزىپ، جادىنامالار تاراتىپ، سۋداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالدى.
شىمكەنت قالاسىندا «راحات-بادام» دەمالىس ايماعىندا قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. مۇندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن ەرىكتىلەردىڭ قاتىسۋىمەن اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق اكتسيا وتكىزىلدى. ازاماتتارعا سۋ ايدىندارى ماڭىندا قاۋىپسىز دەمالۋ قاعيدالارى، بالالاردى ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋ قاجەتتىگى، ماس كۇيىندە شومىلۋعا جول بەرمەۋ جانە توتەنشە جاعدايلار كەزىندەگى ءىس-قيمىل ءتارتىبى ءتۇسىندىرىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا نوۆوسترويكا اۋىلى ماڭىنداعى بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ سامار جاعالاۋىندا ماۋسىمدىق قۇتقارۋ بەكەتى ءوز جۇمىسىن باستادى. جازعى كەزەڭ بويى مۇندا جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرىنىڭ ماماندارى جانە قاسىم قايسەنوۆ اتىنداعى 68303-اسكەري ءبولىمىنىڭ ەكىنشى قۇتقارۋ باتالونىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى كەزەكشىلىك اتقارادى. بەكەت وقيعالارعا جەدەل ارەكەت ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى تەحنيكامەن جانە ءجۇزۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان. پاترۋلدەۋ كاتەر مەن گيدروتسيكلدىڭ كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلادى، سونداي-اق ۇزىندىعى شامامەن 110 شاقىرىمدى قۇرايتىن جاعالاۋ بويىندا ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى.
الماتى وبلىسىندا ت ج د قىزمەتكەرلەرى وڭىردەگى بارلىق سۋ ايدىنىندا كۇندىزگى جانە تۇنگى ۋاقىتتا كۇن سايىن پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر جۇرگىزىپ جاتىر. ەرەكشە نازار قاپشاعاي سۋ قويماسى مەن كولساي كولدەرىن قوسا العاندا، جاپپاي دەمالىس ورىندارىنا اۋدارىلىپ وتىر. باقىلاۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا كۆادروتسيكلدەر، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى جانە كينولوگيالىق ەسەپتوپتار پايدالانىلادى. سونىمەن قاتار بالالاردى ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرىندە دە پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ، سۋداعى قاۋىپسىز مىنەز-قۇلىق قاعيدالارى بويىنشا اڭگىمەلەر مەن نۇسقامالار وتكىزىلەدى. شومىلۋ ماۋسىمى 1-ماۋسىمدا باستالعانىنا قاراماستان، الماتى وبلىسىندا سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن 43 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونداي-اق كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكسياسىمەن بىرلەسىپ، قاجەتتى رۇقسات قۇجاتتارى مەن تىركەۋ نومىرلەرىنسىز پايدالانىلعان بەس شاعىن كولەمدى كەمە ارنايى تۇراققا قويىلدى.
قازاقستان ت ج م قاراپايىم قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن ساقتاۋ، بالالارعا مۇقيات قاراۋ جانە قاۋىپتى ارەكەتتەردەن باس تارتۋ قايعىلى جاعدايلاردىڭ الدىن الىپ، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ەسكە سالادى.