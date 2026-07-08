ەلىمىزدەگى ەڭ قىمبات قالا بەلگىلى بولدى
الماتى ءومىر ءسۇرۋ قۇنى بويىنشا قازاقستانداعى ەڭ قىمبات قالا اتاندى.
Numbeo سەرۆيسى بيىلعى العاشقى جارتىجىلدىقتاعى كورسەتكىشتى جاڭارتىپ، الەمدىك ءومىر ءسۇرۋ قۇنى رەيتينگىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
زەرتتەۋگە الماتى مەن استانانى قوسا العاندا، الەمنىڭ 547 قالاسى ەندى. رەيتينگ ازىق-تۇلىك، كافە مەن مەيرامحانالارداعى تاماقتانۋ، كولىك، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر جانە باسقا دا كۇندەلىكتى شىعىنداردى ەسەپكە الاتىن ءومىر ءسۇرۋ قۇنى يندەكسىنە نەگىزدەلگەن.
قازاقستان قالالارى اراسىندا ەڭ جوعارى ورىندى الماتى يەلەنىپ، 409-ورىنعا جايعاستى. وڭتۇستىك استانا ءومىر ءسۇرۋ قۇنى بويىنشا كۋالا-لۋمپۋر مەن تبيليسي قالالارىنىڭ اراسىندا ورنالاسقان. ال استانا قالاسى 469-ورىنعا يە بولدى.
رەيتينگ دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستان استاناسىندا ءومىر ءسۇرۋ الماتىعا، باكۋگە جانە باتۋميگە قاراعاندا ارزانىراق، ءبىراق كيەۆ پەن باسقا قالالارعا قاراعاندا قىمباتىراق.
الەمدىك رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىندى سيۋريح يەلەندى. ول ءومىر ءسۇرۋ قۇنى بويىنشا الەمدەگى ەڭ قىمبات شاھار دەپ تانىلدى. العاشقى وندىقتاعى ورىنداردىڭ باسىم بولىگىن شۆەيتساريا قالالارى الدى. ءومىر سۇرۋگە ەڭ قولجەتىمدى قالالار قاتارىندا ءۇندىستاننىڭ شاھارلارى بولدى.
دينارا جاقسىباي قىزى