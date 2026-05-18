ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايى كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، اقتوبە، قىزىلوردا، تۇركىستان، الماتى وبلىستارىندا، سونداي-اق جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانۋدا.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا جانە قاراتاۋ تاۋلارىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە، اتىراۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 21-24 مەترگە دەيىن كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
تاڭەرتەڭ ماڭعىستاۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا تۇمان بولۋى مۇمكىن.
ت ج م قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدى، اۋا رايى ناشارلاعان كەزدە الىس جول جۇرۋدەن اۋلاق بولۋدى جانە رەسمي حابارلامالاردى قاداعالاۋدى ۇسىنادى