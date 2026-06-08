ەلىمىزدەگى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
8-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا جانارماي باعالارىنىڭ دياپازونى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
• استانا: 237- 239 تەڭگە/ليتر؛
• الماتى: 238- 241 تەڭگە/ليتر؛
• شىمكەنت: 224- 227 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
• استانا: 312-315 تەڭگە/ليتر؛
• الماتى: 320- 322 تەڭگە/ليتر؛
• شىمكەنت: 303- 305 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
• استانا: 355- 365 تەڭگە/ليتر؛
• الماتى: 360- 375 تەڭگە/ليتر؛
• شىمكەنت: 345- 350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
• استانا: 327-329 تەڭگە/ليتر؛
• الماتى: 330-337 تەڭگە/ليتر؛
• شىمكەنت: 335 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
• استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛
• الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛
• شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.
سونداي-اق 8-ماۋسىمداعى ۆاليۋتا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ ورتاشا ساتىپ الۋ جانە ساتۋ باعامدارىمەن تانىسۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن ۇسىنعان ەدىك.