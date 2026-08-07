ەلىمىزدەگى بەس ۋنيۆەرسيتەت العاش رەت الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارى قاتارىنا قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى 20 ۋنيۆەرسيتەت QS World University Rankings 2026 تىزىمىنە ەندى، ال بەس ۋنيۆەرسيتەت العاش رەت Times Higher Education رەيتينگىندە ۇزدىك وقۋ ورىندارى قاتارىنا قوسىلدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە ا ق ش، ۇلى بريتانيا، قىتاي، گەرمانيا، فرانسيا، وڭتۇستىك كورەيا، رەسەي جانە باسقا دا مەملەكەتتەردىڭ جەتەكشى ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىن ۇسىناتىن 33 شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى جۇمىس ىستەيدى.
حالىقارالىق اكادەميالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ ماقساتىندا زاڭنامالىق بازا جەتىلدىرىلىپ جاتىر. قابىلدانعان زاڭنامالىق وزگەرىستەر شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارىن اشۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتىپ، ولاردىڭ قىزمەتىنە قويىلاتىن ءبىرىڭعاي تالاپتاردى بەلگىلەيدى، مەملەكەتتىك باقىلاۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتەدى جانە سونىمەن قاتار قازاقستانعا الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىن تارتۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى. سونىمەن بىرگە قازاقستان تاريحى مەن قازاق ءتىلىن وقىتۋدى قامتيتىن ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ كومپونەنتىن ساقتاۋ مىندەتتى تالاپ بولىپ قالا بەرەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ حالىقارالىق كەڭىستىكتەگى قاتىسۋ اياسى دا كەڭەيىپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى وتاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى قىرعىزستاندا، وزبەكستاندا، تاجىكستاندا جانە رەسەي فەدەراتسياسىندا اشىلدى. بۇل قازاقستاندىق جوعارى ءبىلىمنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەۋىنە، اكادەميالىق بايلانىستاردىڭ نىعايۋىنا جانە وڭىردەگى ورتاق ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىنىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى.
بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ جەلىسى دە قارقىندى دامىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ جارتىسىنان استامى الەمنىڭ 24 ەلىندەگى 131 شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتپەن بىرلەسىپ قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرادى. سونىڭ جارقىن مىسالدارىنىڭ ءبىرى - ماناش قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى مەن اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق.
2026 -جىلى قوس ديپلوم باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم العان العاشقى تۇلەكتەر وقۋىن اياقتاپ، بۇل حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتتىك سەرىكتەستىكتى دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭگە اينالدى.
وتاندىق جوعارى ءبىلىمنىڭ ساپاسى حالىقارالىق دەڭگەيدە دە جوعارى باعالانىپ جاتىر.
قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەر بەدەلدى الەمدىك رەيتينگتەردەگى ءوز پوزيتسيالارىن تۇراقتى تۇردە نىعايتىپ كەلەدى. QS World University Rankings 2026 رەيتينگىنە ەلىمىزدىڭ 20 جوعارى وقۋ ورنى ەنسە، Times Higher Education 2026 رەيتينگىندە العاش رەت قازاقستاننىڭ بىردەن بەس ۋنيۆەرسيتەتى الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى. ال Nazarbayev University الەمنىڭ ۇزدىك 500 ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قاتارىنا ەنىپ، قازاقستاندىق جوعارى ءبىلىمنىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايقىن كورسەتتى.
الماتىدا ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى تۇڭعىش FIDE الەم چەمپيوناتى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.