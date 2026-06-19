ەلىمىزدەن ىستىقكولگە ارنايى رەيس اشىلدى
استانا. KAZINFORM - رەيس جولاۋشىلاردى جازدىڭ سوڭى 30-تامىزعا دەيىن تاسىمالدايدى.
FlyArystan لوۋكوستەرى جازعى ماۋسىمدا قىرعىزستانعا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسىپ، الماتى مەن استانادان ىستىقكولگە بارا الاتىن بولدى.
بۇل تۋرالى اۆياكومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۇشاقتار اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. ۇشۋ ۋاقىتى ءبىر ساعاتتان از ۋاقىتتى الادى. ءبىر جاققا بيلەت قۇنى - 34000 تەڭگەدەن باستالادى. الماتىدان ۇشاق ساعات 16:15-تە ۇشادى.
سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى اۆياكومپانيا العاش رەت استانادان دا ىستىقكولگە تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسادى. ولار 3-شىلدەدەن باستاپ 31-تامىزعا دەيىن قاتىنايدى. استانادان دەمالىسقا دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى اتتانۋعا بولادى.