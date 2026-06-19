KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدەن ىستىقكولگە ارنايى رەيس اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - رەيس جولاۋشىلاردى جازدىڭ سوڭى 30-تامىزعا دەيىن تاسىمالدايدى.

    рейс
    فوتو: www.istockphoto.com

    FlyArystan لوۋكوستەرى جازعى ماۋسىمدا قىرعىزستانعا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسىپ، الماتى مەن استانادان ىستىقكولگە بارا الاتىن بولدى.

    بۇل تۋرالى اۆياكومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ۇشاقتار اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. ۇشۋ ۋاقىتى ءبىر ساعاتتان از ۋاقىتتى الادى. ءبىر جاققا بيلەت قۇنى - 34000 تەڭگەدەن باستالادى. الماتىدان ۇشاق ساعات 16:15-تە ۇشادى.

    سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى اۆياكومپانيا العاش رەت استانادان دا ىستىقكولگە تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسادى. ولار 3-شىلدەدەن باستاپ 31-تامىزعا دەيىن قاتىنايدى. استانادان دەمالىسقا دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى اتتانۋعا بولادى.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور