KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە ىشكى ساۋدا 5,6 پايىز ءوستى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار- مامىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ ىشكى ساۋدا سالاسىندا تۇراقتى وڭ ديناميكا ساقتالدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، «ساۋدا» سالاسىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 105,6 پايىز بولدى.

    ы
    فوتو: gov.kz

    ەسەپتى كەزەڭدە كوتەرمە ساۋدا كولەمى 19,6 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 6,5 پايىز ارتتى. بۇل كورسەتكىش ەلدەگى ساۋدا بەلسەندىلىگىنىڭ وسۋىنە جانە ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ نىعايۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوستى.

    s
    فوتو: ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى

    بولشەك ساۋدا سالاسىندا دا وڭ ءۇردىس جالعاسىپ جاتىر. 2026 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا بولشەك ساۋدا كولەمى 9 تريلليون تەڭگە بولىپ، ناقتى ماندە 3,6 پايىز ءوستى.

    ساۋدا كولەمى بويىنشا جەتەكشى وڭىرلەر قاتارىندا الماتى (جالپى كولەمدەگى ۇلەس سالماعى - 34,5 پايىز) جانە استانا (13,9 پايىز) قالالارى، سونداي-اق اتىراۋ (11,5 پايىز) جانە قاراعاندى (6,1 پايىز) وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسى (5 پايىز) بار.

    d
    فوتو: ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى
    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور