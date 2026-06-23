ەلىمىزدە ىشكى ساۋدا 5,6 پايىز ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار- مامىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ ىشكى ساۋدا سالاسىندا تۇراقتى وڭ ديناميكا ساقتالدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، «ساۋدا» سالاسىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 105,6 پايىز بولدى.
ەسەپتى كەزەڭدە كوتەرمە ساۋدا كولەمى 19,6 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 6,5 پايىز ارتتى. بۇل كورسەتكىش ەلدەگى ساۋدا بەلسەندىلىگىنىڭ وسۋىنە جانە ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ نىعايۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوستى.
بولشەك ساۋدا سالاسىندا دا وڭ ءۇردىس جالعاسىپ جاتىر. 2026 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا بولشەك ساۋدا كولەمى 9 تريلليون تەڭگە بولىپ، ناقتى ماندە 3,6 پايىز ءوستى.
ساۋدا كولەمى بويىنشا جەتەكشى وڭىرلەر قاتارىندا الماتى (جالپى كولەمدەگى ۇلەس سالماعى - 34,5 پايىز) جانە استانا (13,9 پايىز) قالالارى، سونداي-اق اتىراۋ (11,5 پايىز) جانە قاراعاندى (6,1 پايىز) وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسى (5 پايىز) بار.