ەلىمىزدە وقۋشىلار قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان جاڭا پيلوتتىق جوبا تەكسەرىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسى مەن وبلىسىندا وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا جوبا ىسكە قوسىلدى.
جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ BilimClass تەگىن ەلەكتروندىق جۋرنالىندا الماتى قالاسى مەن اباي وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋرالارىمەن بىرلەسىپ ازىرلەنگەن الەۋمەتتىك وسال توپتاعى وقۋشىلارعا مونيتورينگ جۇرگىزۋ فۋنكتسياسى ىسكە قوسىلماق. بۇل جۇيە بالانىڭ قيىن جاعدايدا جالعىز قالۋىنا جول بەرمەۋى ءتيىس.
BilimClass جوباسىنىڭ جەتەكشىسى فارحات ۇسەن مونيتورينگتىڭ جۇمىس ىستەۋ مەحانيزمىن ءتۇسىندىردى. ونىڭ سوزىنشە، جاڭا جۇيە وقۋشىعا قاتىستى ماڭىزدى اقپاراتتى ءبىر ورتاعا جيناپ، ونىڭ جاعدايىن جان-جاقتى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بالالاردىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسى مەن ەسەپتە تۇرۋى تۋرالى مالىمەتتەر ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىنەن تىس ساقتالسا، ساباققا قاتىسۋى مەن باعالارى BilimClass بازاسىندا جينالادى. وسى ەكى دەرەككوزدى بىرىكتىرمەيىنشە، ەسەپتە تۇرعان وقۋشىنىڭ مەكتەپتەن شەتتەي باستاعانىن دەر كەزىندە اڭعارۋ مۇمكىن ەمەس. وسىدان بارىپ كومەك كورسەتۋ شارالارى تىم كەش باستالادى. جاڭا جوبا ءدال وسى تۇيتكىلدى شەشۋگە ارنالعان، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، مودۋل بالانىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن، ساباققا قاتىسۋىن، وقۋ ۇلگەرىمىن جانە پسيحولوگيالىق فاكتورلاردى كەشەندى تۇردە تالدايدى. سيگنال تۇسكەن ساتتە ارنايى ءموبيلدى توپ جەدەل كومەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك الادى. پيلوتتىق جوبا 2026 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە باستالىپ، 6 ايعا سوزىلماق. ناتيجەگە قاراي جۇيەنى وزگە وڭىرلەرگە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
فارحات ۇسەن پروكۋراتۋرا ورگاندارى الەۋمەتتىك ساناتتاعى وقۋشىلار ءتىزىمىن جاساقتاسا، BilimClass ۇلگەرىم مەن ساباققا قاتىسۋ ديناميكاسىن قاداعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- وقۋشىلار ءتىزىمى شۇعىلدىعىنا قاراي جوعارى قاۋىپتەگى جانە ەسەپتە تۇرعانداردان باستاپ، ورتاشا قاۋىپتەگى وقۋشىلارعا دەيىن 4 توپقا بولىنەدى. مۇندا ءار بالانىڭ قاي پاننەن قانشالىقتى ارتتا قالىپ جاتقانى ناقتى كورىنەدى، - دەدى فارحات ۇسەن.
سونىمەن قاتار ول بالالاردىڭ جەكە اقپاراتىنىڭ قۇپيالىعىن ساقتاۋ - جوبانىڭ ەڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، جۇيەدە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارى قاتاڭ ساقتالاتىن بولادى. پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرى تەك ءوز مودۋلى مەن پروفيلىن عانا كورەدى. پلاتفورمانىڭ باسقا بولىمدەرىنە وتە المايدى، ءتىپتى تىكەلەي سىلتەمە ارقىلى كىرۋگە دە تىيىم سالىنعان. ال مامان تەك وزىنە قاراستى اۋماقتىڭ مالىمەتتەرىنە عانا قول جەتكىزە الادى. جۇيەگە كىرۋ eGov Mobile قولدانباسى ارقىلى راستالادى.