ەلىمىزدە وقۋ ءۇشىن 550 شەتەل ازاماتىنا ءبىلىم گرانتى بەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى جوق شەتەل ازاماتتارىنا، ونىڭ ىشىندە قازاق ۇلتىنىڭ وكىلدەرىنە ارنالعان مەملەكەتتىك ستيپەنديالىق باعدارلاماسى اياسىنداعى كونكۋرستىق ىرىكتەۋ اياقتالدى.
بايقاۋ قورىتىندىسى بويىنشا 550 ستيپەنديا يەگەرىنەن تۇراتىن نەگىزگى ءتىزىم بەكىتىلدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل باعدارلاما 2019 -جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى جانە حالىقارالىق اكادەميالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، سونداي-اق دارىندى شەتەلدىك جاستاردى قازاقستاننىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋعا تارتۋعا باعىتتالعان.
2026-جىلى باعدارلاما شەڭبەرىندە:
باكالاۆريات باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا — 490 ءبىلىم بەرۋ گرانتى؛
ماگيستراتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا — 50 گرانت؛
دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا — 10 گرانت ءبولىندى.
كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە الەمنىڭ 71 ەلىنەن 16098 ۇمىتكەر قاتىستى. قاتىسۋشىلاردىڭ ەداۋىر بولىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى جوق قازاق ۇلتىنىڭ وكىلدەرى - قانداستار بولدى.
- باعدارلامانى ىسكە اسىرۋعا 886 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ۇسىنعان قازاقستاننىڭ 27 جوعارى وقۋ ورنى قاتىسادى. ستيپەنديا يەگەرلەرىنىڭ باسىم بولىگى ش. ء ۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە، Astana IT University-دە، ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە، ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىندە جانە ەلىمىزدىڭ باسقا دا جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الادى،- دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
بيىل باعدارلاماعا قاتىسۋشىلاردىڭ گەوگرافياسى ايتارلىقتاي كەڭەيگەن. 2025-جىلى وقۋعا ۇسىنىلعاندار قاتارىندا 26 ەلدىڭ وكىلدەرى بولسا، 2026-جىلى بۇل كورسەتكىش 49 مەملەكەتكە دەيىن ارتتى. ەڭ كوپ ءوتىنىش پالەستينا، يندونەزيا، رەسەي فەدەراتسياسى، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى جانە اۋعانستاننان كەلگەن ۇمىتكەرلەردەن ءتۇستى. العاش رەت ستيپەنديا يەگەرلەرى قاتارىندا ا ق ش، يتاليا، گەرمانيا، مالديۆ رەسپۋبليكاسى جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءبىلىم گرانتىنا ءوتىنىش بەرگەندەر سانى 127 مىڭعا جۋىقتاعانىن حابارلاعان ەدىك.