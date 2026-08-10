ەلىمىزدە تامىزداعى ۇ ب ت باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدە تامىزداعى ۇ ب ت باستالدى، ول 14-تامىزعا دەيىن جالعاسادى. تەستىلەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن 30 مىڭنان استام ءوتىنىش قابىلداندى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇ ب ت-عا قاتىسۋشىلاردىڭ 65 پايىزى قازاق تىلىندە، 35 پايىزى ورىس تىلىندە، 100 ادام اعىلشىن تىلىندە تەست تاپسىرۋعا نيەت ءبىلدىردى.
ءبىرىنشى كۇنى 6,7 مىڭنان استام ادام ۇ ب ت تاپسىرادى.
ايتا كەتەيىك، تامىز ايىنداعى ۇ ب ت-عا بيىلعى جانە وتكەن جىلدارداعى مەكتەپ پەن كوللەدج تۇلەكتەرى، قانداستار (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ تابىلمايتىن قازاق ۇلتىنىڭ وكىلدەرى)، شەتەلدە ورتا ءبىلىم العان تۇلەكتەر، شىعارماشىلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنان باسقا دايارلاۋ باعىتتارىنا اۋىسقىسى كەلەتىن ستۋدەنتتەر، باسقا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنان پەداگوگيكالىق باعىتتارعا اۋىسقىسى كەلەتىن ستۋدەنتتەر، سونداي-اق الدىڭعى وقۋ جىلىندا شەكتى بالل جيناماعان جانە اقىلى نەگىزدە جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلدانعان تۇلعالار قاتىسادى.
سونىمەن قاتار ءوز ماماندىعى بويىنشا جوعارى وقۋ ورنىندا اقىلى نەگىزدە ءبىلىمىن جالعاستىرۋدى جوسپارلاعان كوللەدج تۇلەكتەرى اڭگىمەلەسۋ ناتيجەلەرى بويىنشا وقۋعا تۇسە الادى.
بۇل جاعدايدا قابىلداۋدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميستسيالارى جۇزەگە اسىرادى.