ەلىمىزدە نەسيە بەرگەندە، قارىز جۇكتەمەسىن ەسەپتەۋ ەرەجەسى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2027-جىلدان باستاپ، جاڭا كورسەتكىش - قارىز الۋشىنىڭ كىرىسىنە قاتىستى بورىش كوەففيتسيەنتى (ك ب ك) ەنگىزىلەدى.
ول قولدانىستاعى كورسەتكىشپەن، ياعني قارىز الۋشىنىڭ بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتىمەن (ب ج ك) قاتار پايدالانىلادى. ب ج ك اي سايىنعى مىندەتتى تولەمدەردى كىرىستىڭ %50 نان اسىرمايدى.
قارجى سالاسى ماماندارىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ك ب ك قارىز الۋشىنىڭ بارلىق نەسيە مەن شاعىن نەسيەلەر بويىنشا جالپى بەرەشەگىنىڭ جانە جىلدىق تابىسىنىڭ اراقاتىناسىن كورسەتەدى.
ۇلتتىق بانك وكىلىنىڭ سوزىنشە، بۇل مەحانيزم حالىقتىڭ تولەي المايتىنداي شامادان تىس نەسيە الماۋىن جانە نەسيە نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
جاڭا ەرەجە قالاي جۇمىس ىستەپ، قارىز الۋشىلارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن كەڭىرەك تارقاتۋ ءۇشىن R- Finance-تىڭ كەڭەسشىسى، ەكونوميست ارمان بايعانوۆتى اڭگىمەگە تارتقان ەدىك.
ساراپشىنىڭ باعالاۋىنشا، جاڭا قۇرال قازىرگى باقىلاۋ جۇيەسىن الماستىرمايدى، ونى تولىقتىرادى.
- بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتى (ب ج ك) جانە قارىز الۋشىنىڭ كىرىسىنە قاتىستى بورىش كوەففيتسيەنتى (ك ب ك) - ەكەۋىنىڭ اراسىندا ايىرماشىلىقتار بار. ب ج ك اي سايىنعى نەسيە تولەمدەرىن شەكتەيدى، ياعني كىرىستىڭ %50 نان اسپاۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ال ك ب ك جاڭا نەسيەلەردى قوسا ەسەپتەپ، قارىزدىڭ جالپى مولشەرىن كورسەتەدى. قارىز الۋشىلار، ەڭ الدىمەن، ب ج ك-گە ءمان بەرۋى ءتيىس. سەبەبى ول قالتاعا تۇسەتىن سالماق جونىندە ناقتى اقپارات بەرەدى. ال ك ب ك - قوسىمشا سۇزگى. ول جاپپاي شەكتەۋ قويمايدى، باقىلاۋدى كۇشەيتەدى،- دەپ ءتۇسىندىردى بايعانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سەگىز جىلدىق مولشەرىندە بەكىتىلگەن شەك قازىرگى ەكونوميكالىق احۋالدا ايتارلىقتاي جۇمساق ستاندارت. ايتسە دە، كوپ جاعدايدا ءىس جۇزىندەگى نەسيە جۇكتەمەسى ەڭ جوعارعى شەكتەن اناعۇرلىم تومەن بولادى. بۇعان نارىقتاعى قارىز الۋ قۇنى اسەر ەتىپ وتىر.
- مەنىڭشە، 8 جىلدىق ايلىق - بۇل اقىلعا قونىمدى، ايتارلىقتاي جوعارى كورسەتكىش. قازىرگى پايىزدىق مولشەرلەمەنى ەسەپكە الساق، كەز كەلگەن قارىز الۋشى بۇل دەڭگەيگە جەتە بەرمەيدى. نەسيە مولشەرلەمەسى جوعارى بولعاندىقتان، ءتىپتى 3-5 جىلدىق ايلىق كىرىستى الۋ دا وڭاي ەمەس. سول سەبەپتى، 8 جىلدىق ايلىق مولشەرى -جالپىلاي نورما ەمەس، ەڭ جوعارعى شەك بولسا كەرەك، - دەيدى ەكونوميست.
ارمان بايعانوۆتىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ەرەجەلەر نەسيە الۋ قولجەتىمدىلىگىن تومەندەتپەيدى. ءبىراق بورىش جۇكتەمەسى جوعارى ازاماتتارعا تالاپتى قاتاڭداتۋى مۇمكىن.
سونداي-اق، ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمدەۋىنشە، ك ب ك-نى ەنگىزۋ نەسيە بەرۋدى كۇرت شەكتەمەيدى. ول ازاماتتاردىڭ بورىش جۇكتەمەسى شامادان تىس ارتىپ كەتپەۋىن جانە قارجى جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.