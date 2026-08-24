ەلىمىزدە قاي وڭىرلەر سەيسميكالىق ايماققا جاتادى
استانا. KAZINFORM – ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا قازاقستانداعى سەيسميكالىق وڭىرلەر جونىندە مالىمەت بەردى.
- «سەيسميكالىق ايماقتارداعى قۇرىلىس» قاعيدالار جيناعىنا سايكەس، قازاقستاننىڭ سەيسميكالىق قاۋىپتى وڭىرلەرىنە الماتى، جامبىل، تۇركىستان، قىزىلوردا، شىعىس قازاقستان، اقتوبە، اتىراۋ، اباي، جەتىسۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى جاتادى. سونىمەن قاتار، سەيسميكالىق قاۋىپتى وڭىرلەر تىزىمىنە الماتى جانە شىمكەنت قالالارى كىرەدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، سەيسميكالىق قاۋىپتىلىك دەڭگەيى MSK-64 12 بالدىق ماكروسەيسميكالىق شكالاسى بويىنشا باعالانادى. ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەرىندە، اسىرەسە الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىندا سەيسميكالىق قاتەر ەڭ جوعارى دارەجەدە.
- وندا تاريحي جەر سىلكىنىستەرىنىڭ قارقىندىلىعى MSK-64 شكالاسى بويىنشا 8- 10 بالعا دەيىن جەتكەن،-دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
سونىمەن بىرگە، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنەن «پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ ايماقتى سەيسميكالىق وڭىرگە اينالدىرۋى مۇمكىن بە؟»-دەپ سۇراعان ەدىك.
- تاۋ-كەن ءوندىرىسى سەيسميكالىق قاۋىپكە اسەر ەتۋى مۇمكىن، ويتكەنى جارىلىس جۇمىستارى، تاۋ جىنىستارىنداعى كەرنەۋ جاعدايىنىڭ وزگەرۋى جانە پايدالى قازبالاردىڭ ۇلكەن كولەمىن ءوندىرۋ جەرگىلىكتى تەحنوگەندىك سەيسميكالىق وقيعالاردى تۋدىرا الادى. قازاقستاندا پايدالى قازبالاردى بەلسەندى ءوندىرۋ جانە جارىلىس جۇمىستارى جەر قىرتىسىنىڭ جاي-كۇيىنە اسەر ەتىپ، جەرگىلىكتى تەحنوگەندىك سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتى تۋىنداتۋى مۇمكىن اۋماقتار بار. الايدا ءوڭىردى تەك پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ فاكتىسىنە بايلانىستى رەسمي تۇردە سەيسميكالىق دەپ تانۋعا بولمايدى، ول ارنايى سەيسمولوگيالىق قاداعالاۋلاردىڭ ناتيجەلەرى نەگىزىندە ايقىندالادى،-دەپ جاۋاپ بەردى ت ج م.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىداعى عيماراتتاردىڭ قانشاسى جەر سىلكىنىسىنە ءتوزىمدى ەكەنىن جازعانبىز.