ەلىمىزدە قانداي الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردىڭ باعاسى تومەندەدى
استانا. قازاقپارات – 24-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءبىرقاتارىنىڭ باعاسى تومەندەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
ەڭ كوپ ارزانداعان ءونىم - قىزاناق، ونىڭ باعاسى 5,5 پايىز تومەندەدى. سونداي-اق 1- ساناتتاعى جۇمىرتقا (-1,3 پايىز)، قيار (-1,3 پايىز)، پاستەرلەنگەن ءسۇت (-0,2 پايىز)، مايلىلىعى 2-3 پايىز ايران (-0,2 پايىز)، مايلىلىعى 5-9 پايىز سۇزبە (-0,2 پايىز)، قارا شاي (-0,2 پايىز)، سونداي-اق اجارلانعان كۇرىش جانە بالعىن، سالقىنداتىلعان جانە مۇزداتىلعان بالىق، قايماق، الما جانە اس تۇزىنىڭ باعاسى (ءارقايسىسى -0,1 پايىز) تومەندەدى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە دەفلياتسيالىق ءۇردىس ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار قالالارىندا بايقالدى. ءبىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى قونايەۆتا (-0,5 پايىز)، كوكشەتاۋدا (-0,4 پايىز)، پاۆلوداردا (-0,3 پايىز)، شىمكەنتتە، اتىراۋدا جانە پەتروپاۆلدا (ءارقايسىسى -0,2 پايىز) تومەندەدى. ال قوستاناي، قىزىلوردا، سەمەي، تاراز جانە وسكەمەن قالالارىندا باعالار وتكەن اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
وڭىرلەردەگى باعانىڭ تومەندەۋىنە كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ماۋسىمدىق ارزانداۋى، سونداي- اق باكالەيا توبىنا جاتاتىن جەكەلەگەن تاۋارلار باعاسىنىڭ تومەندەۋى نەگىزگى فاكتور بولدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا قىزاناقتىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 654 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەنگى باعا شىمكەنت قالاسىندا تىركەلىپ، ءبىر كيلوگرامى 406 تەڭگەنى قۇرادى.
اجارلانعان كۇرىشتىڭ ورتاشا رەسپۋبليكالىق باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 532 تەڭگە بولدى. ەڭ قولجەتىمدى باعالار قىزىلوردادا - 461 تەڭگە جانە الماتىدا - 478 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
كارتوپتىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 280 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەنگى باعا تاراز قالاسىندا تىركەلىپ، ءبىر كيلوگرامى 220 تەڭگە بولدى.
1-ساناتتاعى ون دانا جۇمىرتقانىڭ ورتاشا باعاسى رەسپۋبليكا بويىنشا 575 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەنگى باعالار كوكشەتاۋدا (486 تەڭگە) جانە اقتوبەدە (488 تەڭگە) تىركەلدى.
ەت ونىمدەرى بويىنشا رەسپۋبليكاداعى سۇيەكتى سيىر ەتىنىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 3777 تەڭگەنى، تاۋىق ەتىنىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كيلوگرامىنا 1725 تەڭگەنى قۇرادى.
ايتا كەتەيىك، س ق و-دا ازىق- تۇلىك باعاسىن نەگىزسىز ءوسىرۋدىڭ 50 دەرەگى انىقتالعان بولاتىن.