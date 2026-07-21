ەلىمىزدە ەلەكترلى جۇك كولىكتەرى شىعارىلادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستاندا جۇك كولىكتەرىن ءوندىرۋ باعىتى جونىندە مالىمدەدى.
- جۇك تەحنيكاسى ءوندىرىسى سالاسىندا بۇگىندە ەلىمىزدە Scania جانە HOWO سياقتى الەمدىك برەندتەردىڭ جۇك كولىكتەرى شىعارىلادى. سونىمەن قاتار سالانى ودان ءارى دامىتۋ باعىتىندا جاڭا جوبالار دا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر،-دەدى ول.
اتاپ ايتقاندا، بيىل IV توقساننان باستاپ Hyundai Trans Auto كاسىپورنىندا جىلىنا 500 VOLVO جۇك كولىگىن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق، Barys Truck Manufactory كومپانياسى XCMG مەن بىرلەسىپ ەلەكتر جۇك كولىكتەرىن جوباسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۆتوكولىك وندىرىسىندە الداعى ماقساتتار قانداي ەكەنىن جازعانبىز.