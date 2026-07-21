KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە ەلەكترلى جۇك كولىكتەرى شىعارىلادى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستاندا جۇك كولىكتەرىن ءوندىرۋ باعىتى جونىندە مالىمدەدى.

    Автомобил ишлаб чиқариш
    Фото: ortcom.kz

    - جۇك تەحنيكاسى ءوندىرىسى سالاسىندا بۇگىندە ەلىمىزدە Scania جانە HOWO سياقتى الەمدىك برەندتەردىڭ جۇك كولىكتەرى شىعارىلادى. سونىمەن قاتار سالانى ودان ءارى دامىتۋ باعىتىندا جاڭا جوبالار دا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر،-دەدى ول.

    اتاپ ايتقاندا، بيىل IV توقساننان باستاپ Hyundai Trans Auto كاسىپورنىندا جىلىنا 500 VOLVO جۇك كولىگىن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق، Barys Truck Manufactory كومپانياسى XCMG مەن بىرلەسىپ ەلەكتر جۇك كولىكتەرىن جوباسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۆتوكولىك وندىرىسىندە الداعى ماقساتتار قانداي ەكەنىن جازعانبىز.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور