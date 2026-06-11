ەلىمىزدە كيىك ەتىنە سۇرانىس بار ما - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM – ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ۇكىمەتتە 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان حالىق تابىسىن ارتتىرۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار تانىستىرىلعاننان كەيىن ۇيىمداستىرىلعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا كيىك ەتىنە سۇرانىس تومەن ەكەنىن مالىمدەدى.
- وكىنىشكە قاراي، قازىر كيىك ەتىنە سۇرانىس ايتارلىقتاي جوعارى ەمەس. تاۋارلار وڭدەۋشى كاسىپورىنداردا جينالىپ تۇرعانى بايقالادى. بۇعان، ەڭ الدىمەن، قازاقستان سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار سانىن قالپىنا كەلتىرۋگە بايلانىستى قابىلداعان مىندەتتەمەلەر اسەر ەتىپ وتىر. ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار، سونداي-اق، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىكتەرىمەن، باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كيىك ەتىن وتكىزۋ بويىنشا ءتيىستى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، كيىك ەتىن ساتۋدا ۇسىنىلاتىن باعا جانە ونى وڭدەيتىن كاسىپورىنداردىڭ ءتىزىمى وزگەرمەگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى وڭدەۋشى كاسىپورىندارعا كيىك ەتىنىڭ كيلوگرامىن 1600 تەڭگەدەن ساتۋدى ۇسىنعانىن جازعانبىز.