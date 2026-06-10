ەلىمىزدە ەكىنشى نارىقتاعى پاتەرلەر قانشالىقتى ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا تۇرعىن ۇيلەردىڭ باعاسى ءوسىپ جاتىر. ال ەكىنشى نارىقتاعى پاتەرلەردىڭ قۇنى ءبىر اي ىشىندە ازداپ تومەندەگەن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى تۇرعىن ءۇي نارىعىنا قاتىستى سوڭعى دەرەكتەرىندە مالىمدەدى.
مامىر ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە جاڭا تۇرعىن ۇيلەردىڭ شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 614019 تەڭگەگە جەتىپ، ءبىر ايدا 0,2 پايىزعا وسكەن. ال بىلتىرعى سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ءوسىم 15,9 پايىزدى قۇرادى.
جاڭا تۇرعىن ۇيلەر قاي قالالاردا قىمباتتادى
ەلوردادا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى ءبىر ايدا 0,3 پايىزعا ءوسىپ، شارشى مەترى 734534 تەڭگەگە جەتتى. جىلدىق ءوسىم 18,5 پايىز بولدى.
الماتىدا ءبىر اي ىشىندە باعا وزگەرمەگەنىمەن، بىلتىرعى قاڭتار-مامىر ايلارىمەن سالىستىرعاندا جاڭا پاتەرلەر 19,8 پايىزعا قىمباتتاعان. قازىر مەگاپوليستەگى جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 718362 تەڭگە تۇرادى.
شىمكەنتتە مامىر ايىندا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى وزگەرىسسىز قالدى. قازىر قالادا جاڭا پاتەردىڭ ءبىر شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 535036 تەڭگە تۇرادى. ال بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا باعا 11,8 پايىز وسكەن.
وڭىرلەر اراسىندا ەڭ جوعارى جىلدىق وسىمدەردىڭ ءبىرى اقتوبەدە تىركەلدى. مۇندا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى ءبىر جىلدا 19,9 پايىزعا وسكەن. سونداي-اق قونايەۆتا ءوسىم 16,2 پايىز، اقتاۋدا 9,3 پايىز، ورالدا 9,6 پايىز بولدى.
ال وسكەمەندە تۇرعىن ءۇي نارىعى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى. مۇندا جىل باسىنان بەرگى ءوسىم نەبارى 0,2 پايىزدى قۇرادى.
ەكىنشى نارىقتاعى پاتەرلەر ارزانداي باستادى
ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ باعاسى مامىر ايىندا ورتا ەسەپپەن 0,6 پايىز تومەندەدى. قازىر ەل بويىنشا قايتالاما نارىقتاعى تۇرعىن ءۇيدىڭ شارشى مەترى 626203 تەڭگە تۇرادى.
استانادا پاتەر باعاسى ءبىر ايدا 0,4 پايىزعا تومەندەپ، 725713 تەڭگەنى قۇرادى. الماتىدا پاتەر باعاسى ءبىر ايدا 0,6 پايىزعا ارزانداسا، شىمكەنتتە 0,7 پايىزعا تومەندەدى.
ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ قاراعاندىدا (-2,2 پايىز)، اقتوبەدە (-2,1 پايىز)، پەتروپاۆلدا (-2 پايىز)، قونايەۆتا (-1,5 پايىز) جانە اقتاۋدا (-1,4 پايىز) تىركەلدى.
سوعان قاراماستان، جىلدىق كورسەتكىشتەر وڭ ديناميكانى ساقتاپ وتىر. ماسەلەن، الماتىدا قايتالاما نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي ءبىر جىلدا 17,9 پايىزعا، اقتوبەدە 12,7 پايىزعا، تۇركىستاندا 12,4 پايىزعا قىمباتتاعان.
ال پاۆلودار ەرەكشە كورسەتكىش كورسەتتى. مۇندا ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى جىل باسىنان بەرى 13,8 پايىز ارزانداعان.
قۇرىلىس سالۋشىلار قانداي باعا ۇسىنىپ وتىر
قازاقستان قۇرىلىس سالۋشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، مامىر ايىندا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ەڭ قىمبات شارشى مەترى الماتىدا تىركەلگەن.
قاۋىمداستىق دەرەكتەرىنە سايكەس:
الماتى - 934979 تەڭگە/م² (27,2 پايىز)؛
استانا - 655344 تەڭگە/م² (14,6 پايىز)؛
قاراعاندى - 560929 تەڭگە/م²؛
اقتاۋ - 521250 تەڭگە/م² (6,7 پايىز)؛
شىمكەنت - 514981 تەڭگە/م² (15,1 پايىز)؛
اقتوبە - 362500 تەڭگە/م².
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ وسۋىنە قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ قىمباتتاۋى نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
جالعا بەرىلەتىن باسپانا دا قىمباتتاپ جاتىر
تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ باعاسى دا قىمباتتاپ جاتىر. مامىر ايىندا ەل بويىنشا جالداۋ باعاسى ورتا ەسەپپەن 0,8 پايىز ارتتى.
قىزىلوردا جالداۋ باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا كوش باستادى. مامىر ايىندا مۇندا تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ قۇنى 6,4 پايىزعا وسكەن. سونداي-اق كوكشەتاۋدا (5,9 پايىز)، قونايەۆتا (4,6 پايىز)، قوستانايدا (3,2 پايىز)، اتىراۋدا (2,9 پايىز)، قاراعاندىدا (2,3 پايىز) جانە استانادا (1,3 پايىز) جالداۋ باعاسى كوتەرىلگەن.
ال شىمكەنت، اقتاۋ، اقتوبە جانە وسكەمەن قالالارىندا جالداۋ اقىسى تومەندەگەن.
جالپى العاندا، 2026-جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ باعاسى 12 پايىز وسكەن.