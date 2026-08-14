ەلىمىزدە جول اپاتى، قاتەرلى ىسىك جانە جۇرەك اۋرۋلارىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىم ازايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا حالىق دەنساۋلىعىنىڭ ءبىرقاتار نەگىزگى كورسەتكىشتەرى جاقساردى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جالپى ءولىم 0,8 پايىز، قاناينالىم جۇيەسى اۋرۋلارىنان بولاتىن ءولىم 10,9 پايىز، ونكولوگيالىق اۋرۋلاردان بولاتىن ءولىم 5 پايىز، جول-كولىك وقيعالارى سالدارىنان بولاتىن ءولىم 20,9 پايىز تومەندەدى. جەتى ايدا انا ءولىمى 17,5 پايىز ازايدى.
جەتى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا انا ءولىمى كورسەتكىشى 100 مىڭ ءتىرى تۋعان بالاعا شاققاندا 9,7 دەن 8,0 گە دەيىن تومەندەدى.
- نارەستە ءولىمى 5,93 بولدى، جوسپارلى كورسەتكىش - 7,3. نەوناتالدىق ءولىم 3,05 بولدى، جوسپار - 4,1. ەكىنشى جارتىجىلدىقتا نەگىزگى نازار جۇكتىلىك اسقىنۋلارىنىڭ الدىن الۋعا، ايەلدەر مەن بالالاردى مەديتسينالىق باقىلاۋ ساپاسىنا، پاتروناجعا جانە مەديتسينالىق كومەكتى ۋاقتىلى كورسەتۋگە اۋدارىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
م س ا ك ۇيىمدارىنا پروفيلاكتيكالىق ماقساتتا كەلۋ ۇلەسى 33,7 پايىزعا، جىلدىق جوسپار - 27 پايىزعا جەتتى.
ونكولوگيالىق سكرينينگتەرمەن قامتۋ 37,6 پايىزدان 42 پايىزعا دەيىن ءوستى. قاتەرلى ىسىكتەردىڭ ەڭ ەرتە - 0- I ساتىلارىندا انىقتالۋ ۇلەسى 34,3 پايىزدى قۇرادى، جوسپارلى كورسەتكىش - 33,8 پايىز.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ كورسەتكىشتەرى تومەن بولىپ وتىرعان جانە پاتسيەنتتەردى مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ اراسىندا مارشرۋتيزاتسيالاۋ ماسەلەلەرى بار وڭىرلەردەگى جۇمىستى كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.