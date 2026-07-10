ەلىمىزدە جاس وقىرماندارعا ارنالعان كىتاپ قورى 7 ميلليوننان استى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە قىزمەت كورسەتەتىن 300 دەن استام كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندەي، بالالاردىڭ كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ - قازاقستاننىڭ مادەني، ءبىلىم بەرۋ جانە اقپاراتتىق ساياساتىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى.
وسى ماقساتتا ەلىمىزدە كىتاپحانالاردى جاڭعىرتۋ، كىتاپ قورىن تولىقتىرۋ، باسپا ءىسىن دامىتۋ جانە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
بۇگىندە قازاقستاندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە قىزمەت كورسەتەتىن 300 دەن استام كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى. كىتاپحانالاردىڭ قورىندا 7 ميلليوننان استام كىتاپ جيناقتالعان. ال تۇراقتى وقىرماندار سانى 1,7 ميلليوننان اسادى.
كىتاپحانالارداعى وقىرمان سۇرانىسى بالالار ادەبيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ جىلدان-جىلعا ارتىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى.
- جاس وقىرمانداردىڭ ءسۇيىپ وقيتىن شىعارمالارى مىنالار: «مەنىڭ اتىم قوجا» - بەردىبەك سوقپاقبايەۆ؛ «جۋسان ءيىسى» - سايىن مۇراتبەكوۆ؛ «اكە مەن بالا» - ىبىراي التىنسارين؛ «بالالىق شاققا ساياحات» - بەردىبەك سوقپاقبايەۆ؛ «كوكسەرەك» - مۇحتار اۋەزوۆ. 2026 -جىلى كىتاپحانالار قورىن بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان 42 مىڭ جاڭا كىتاپپەن تولىقتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل جاس وقىرماندار ءۇشىن قازىرگى زامانعى جانە كلاسسيكالىق ادەبيەتپەن كەڭىرەك تانىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالار ادەبيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق كىتاپحانالارمەن عانا شەكتەلمەيدى. جىل باسىنان بەرى كىتاپ دۇكەندەرىندە بالالارعا ارنالعان 200 مىڭنان استام كىتاپ ساتىلدى.
- كىتاپ وقۋ بالانىڭ وي-ءورىسىن كەڭەيتەيدى، سىني ويلاۋ قابىلەتىن دامىتادى، تانىم كوكجيەگىن بايىتادى، ءارى ۇلتتىق جانە الەم ادەبيەتىنە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرادى. سوندىقتان كىتاپ وقۋعا قۇشتار ۇرپاق تاربيەلەۋ - ەلدىڭ زياتكەرلىك ءارى رۋحاني الەۋەتىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن Kazinform ءتىلشىسى قازاقستاندا كىتاپ سالاسىنىڭ دامۋىنا نە كەدەرگى ەكەنىن سارالاپ كوردى.