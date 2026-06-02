ەلىمىزدە شومىلۋ ماۋسىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ەلىمىزدە شومىلۋ ماۋسىمى باستالعانىن حابارلادى.
ت ج م قىزمەتكەرلەرى پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر جۇرگىزىپ، دەمالۋشىلارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ەسكە سالدى.
ەرەكشە نازار جاپپاي دەمالىس ورىندارى مەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە اۋدارىلىپ وتىر.
- قۇرمەتتى ازاماتتار، شومىلۋ ءۇشىن ارنايى جابدىقتالعان ورىنداردى تاڭداڭىزدار جانە بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماڭىزدار. توتەنشە جاعداي بولعان جاعدايدا دەرەۋ 112 نومىرىنە حابارلاسىڭىزدار،-دەلىنگەن حابارلامادا.
قونايەۆتا 1-ماۋسىمنان باستاپ شومىلۋ ماۋسىمى رەسمي تۇردە اشىلعانىن جازعان ەدىك.
جايدارى جاز كەلىسىمەن ءدۇيىم جۇرتتىڭ وزەن-كولدىڭ جاعاسىنا اعىلاتىنى بەلگىلى. ءبىراق وسكەمەندىكتەر ءۇشىن شومىلاتىن جەرلەر سانى ازايىپ وتىر. سەبەبى سۋى لايلانعان جاعاجايلاردىڭ بىرىندە سۋعا تۇسۋگە تىيىم سالىندى..