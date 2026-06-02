KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە شومىلۋ ماۋسىمى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ەلىمىزدە شومىلۋ ماۋسىمى باستالعانىن حابارلادى.

    жағажай
    Фото: Қонаев әкімдігі

    ت ج م قىزمەتكەرلەرى پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر جۇرگىزىپ، دەمالۋشىلارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ەسكە سالدى.

    ەرەكشە نازار جاپپاي دەمالىس ورىندارى مەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە اۋدارىلىپ وتىر.

    - قۇرمەتتى ازاماتتار، شومىلۋ ءۇشىن ارنايى جابدىقتالعان ورىنداردى تاڭداڭىزدار جانە بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماڭىزدار. توتەنشە جاعداي بولعان جاعدايدا دەرەۋ 112 نومىرىنە حابارلاسىڭىزدار،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    قونايەۆتا 1-ماۋسىمنان باستاپ شومىلۋ ماۋسىمى رەسمي تۇردە اشىلعانىن جازعان ەدىك.

    جايدارى جاز كەلىسىمەن ءدۇيىم جۇرتتىڭ وزەن-كولدىڭ جاعاسىنا اعىلاتىنى بەلگىلى. ءبىراق وسكەمەندىكتەر ءۇشىن شومىلاتىن جەرلەر سانى ازايىپ وتىر. سەبەبى سۋى لايلانعان جاعاجايلاردىڭ بىرىندە سۋعا تۇسۋگە تىيىم سالىندى..

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور