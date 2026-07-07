ەلىمىزدە شەتەلدەن الما اكەلۋگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - اشىق ن ق ا پورتالىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا الما اكەلۋگە تىيىم سالۋدى ەنگىزۋ تۋرالى بۇيرىق ءماتىنى جاريالاندى.
قۇجاتتى اۋىل شارۋشىلىعى مينيسترلىگى ازىرلەگەن.
- بۇيرىق جوباسىندا المانىڭ ترانزيتتىك تاسىمالدارىن، سونداي-اق ونىڭ ق ر اۋماعى ارقىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ءبىر مەملەكەتتىڭ اۋماعىنان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە باسقا مەملەكەتتىڭ اۋماعىنا ورىن اۋىستىرۋىن قوسپاعاندا، ءۇشىنشى ەلدەردەن جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردەن اۆتوموبيل، سۋ جانە تەمىرجول كولىگىمەن ق ر اۋماعىنا المانى (ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتىنىڭ تاۋار نومەنكلاتۋراسىنىڭ كودى: 080810) اكەلۋگە 2026 -جىلعى 1-تامىزدان 31-جەلتوقسانعا دەيىنگى مەرزىمدە تىيىم سالۋ كوزدەلگەن، - دەلىنگەن بۇيرىقتا.
بۇل جوبانىڭ ماقساتى - وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ جانە ءونىمنىڭ تۇراقتى وتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق، ونىڭ تەرىس الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق سالدارلارى بولمايدى.
قۇجات قوعامدىق تالقىلاۋ ءۇشىن پورتالعا 8-شىلدەگە دەيىن سالىندى.
دەمەك، بۇيرىق قابىلدانعان جاعدايدا بيىلعى 1-تامىزدان جىل سوڭىنا دەيىن ەلىمىزگە الما يمپورتتالمايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان تۇرىكمەنستانعا 178 تاۋار پوزيتسياسىن ەكسپورتتاۋعا دايىن ەكەنىن جازعانبىز.