ەلىمىزدە ءۇي جانۋارلارىن ۇستاۋ ەرەجەلەرى وزگەردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2026 -جىلعى 6-تامىزداعى بۇيرىعى بويىنشا، ءۇي جانۋارلارىن ۇستاۋ جانە سەرۋەندەتۋ قاعيدالارى وزگەردى.
- ءۇي جانۋارىن ودان ءارى ۇستاۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا، ءۇي جانۋارىنىڭ يەسى نەمەسە جاۋاپتى تۇلعا ونى ءارى قاراي ورنالاستىرۋ شارالارىن قابىلدايدى. ونىڭ ىشىندە جانۋاردى جانۋارلارعا ارنالعان پاناجايعا، جانۋارلاردى ۋاقىتشا ۇستاۋ پۋنكتىنە نەمەسە ونى ۇستاۋعا قاجەتتى جاعداي جاساي الاتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعالارعا بەرۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ەسكەرەتىن ماڭىزدى جايت - ءۇي جانۋارىنان باس تارتسا دا، يەسى نەمەسە جاۋاپتى تۇلعا وعان قاتىستى مىندەتتەرىنەن بوساتىلمايدى. باسقا ادام اسىراپ السا، نەمەسە جانۋارلارعا ارنالعان پاناجايعا جىبەرىلسە عانا يەسىنەن اتالعان جاۋاپكەرشىلىك الىنادى.
سونىمەن قاتار، ءۇي جانۋارى ۋاقىتشا ۇستاۋ پۋنكتىنە بەرىلسە، يەسى نەمەسە جاۋاپتى تۇلعا ونىڭ ارى قاراي قايدا جىبەرىلەتىنى انىقتالعانعا دەيىن كۇتىپ-باعۋعا مىندەتتى.