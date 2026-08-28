KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىق دەنساۋلىعىنا قاتىستى نەگىزگى كورسەتكىشتەر جاقسارىپ كەلەدى.

    Қазақстан туы
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    2025 -جىلى ەلدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,97 جاسقا جەتىپ، تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلدى.

    نارەستە ءولىمى دە تومەندەگەن. وتكەن جىلى بۇل كورسەتكىش %15 عا ازايىپ، ءتىرى تۋعان ءار مىڭ بالاعا شاققاندا 5,85 جاعدايعا دەيىن ءتۇستى. بۇل - قازاقستان تاريحىنداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش.

    حالىقارالىق باعالاۋلارعا سايكەس، قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا تۇر. نارەستە ءولىمى بويىنشا دا وڭىردەگى ەڭ تومەن كورسەتكىش قازاقستاندا. ت م د ەلدەرى اراسىندا رەسپۋبليكا ءۇشىنشى ورىندا.

    قازاقستان ورتالىق ازيادا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) جۇقپالى ەمەس اۋرۋلاردان بولاتىن مەزگىلسىز ءولىم- ءجىتىمدى %25 عا قىسقارتۋ جونىندەگى نىسانالى كورسەتكىشىنە العاش بولىپ قول جەتكىزگەن. ددۇ باعالاۋىنشا، وسى باعىتتا ۇسىنىلعان شارالاردىڭ جارتىسى تولىق ىسكە اسىرىلعان.

    - مەديتسينالىق كومەكتىڭ قارجىلىق قولجەتىمدىلىگى دە سالىستىرمالى تۇردە جوعارى دەڭگەيدە. ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋعا ءوز قالتاسىنان جۇمسايتىن شىعىستارىنىڭ ۇلەسى - %27,3. بۇل ورتالىق ازيانىڭ باسقا ەلدەرىندەگى كورسەتكىشتەن 1,5-2,9 ەسە تومەن،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    قازاقستان ءومىر ساپاسىنا قاتىستى حالىقارالىق رەيتينگتەردە دە جوعارى پوزيتسيادا. ەل – ب ۇ ۇ-نىڭ باقىت يندەكسى بويىنشا العاشقى 50 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەتىن ت م د-داعى جالعىز مەملەكەت. 147 ەلدىڭ ىشىندە قازاقستان 33-ورىندا تۇر.

    ال تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ رەيتينگىندە قازاقستان 167 ەلدىڭ اراسىندا 67-ورىنعا كوتەرىلگەن. «جاقسى دەنساۋلىق جانە ءال-اۋقات» باعىتى بويىنشا نارەستەلەر مەن بالالار ءولىمىنىڭ ازايۋى، تۋبەركۋلەزبەن سىرقاتتانۋدىڭ تومەندەۋى جانە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ارتۋى اتاپ وتىلگەن.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا قانداي وزگەرىستەر بولعانىن جازعانبىز.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور