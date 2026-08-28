ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىق دەنساۋلىعىنا قاتىستى نەگىزگى كورسەتكىشتەر جاقسارىپ كەلەدى.
2025 -جىلى ەلدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,97 جاسقا جەتىپ، تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلدى.
نارەستە ءولىمى دە تومەندەگەن. وتكەن جىلى بۇل كورسەتكىش %15 عا ازايىپ، ءتىرى تۋعان ءار مىڭ بالاعا شاققاندا 5,85 جاعدايعا دەيىن ءتۇستى. بۇل - قازاقستان تاريحىنداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش.
حالىقارالىق باعالاۋلارعا سايكەس، قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا تۇر. نارەستە ءولىمى بويىنشا دا وڭىردەگى ەڭ تومەن كورسەتكىش قازاقستاندا. ت م د ەلدەرى اراسىندا رەسپۋبليكا ءۇشىنشى ورىندا.
قازاقستان ورتالىق ازيادا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) جۇقپالى ەمەس اۋرۋلاردان بولاتىن مەزگىلسىز ءولىم- ءجىتىمدى %25 عا قىسقارتۋ جونىندەگى نىسانالى كورسەتكىشىنە العاش بولىپ قول جەتكىزگەن. ددۇ باعالاۋىنشا، وسى باعىتتا ۇسىنىلعان شارالاردىڭ جارتىسى تولىق ىسكە اسىرىلعان.
- مەديتسينالىق كومەكتىڭ قارجىلىق قولجەتىمدىلىگى دە سالىستىرمالى تۇردە جوعارى دەڭگەيدە. ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋعا ءوز قالتاسىنان جۇمسايتىن شىعىستارىنىڭ ۇلەسى - %27,3. بۇل ورتالىق ازيانىڭ باسقا ەلدەرىندەگى كورسەتكىشتەن 1,5-2,9 ەسە تومەن،-دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان ءومىر ساپاسىنا قاتىستى حالىقارالىق رەيتينگتەردە دە جوعارى پوزيتسيادا. ەل – ب ۇ ۇ-نىڭ باقىت يندەكسى بويىنشا العاشقى 50 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەتىن ت م د-داعى جالعىز مەملەكەت. 147 ەلدىڭ ىشىندە قازاقستان 33-ورىندا تۇر.
ال تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ رەيتينگىندە قازاقستان 167 ەلدىڭ اراسىندا 67-ورىنعا كوتەرىلگەن. «جاقسى دەنساۋلىق جانە ءال-اۋقات» باعىتى بويىنشا نارەستەلەر مەن بالالار ءولىمىنىڭ ازايۋى، تۋبەركۋلەزبەن سىرقاتتانۋدىڭ تومەندەۋى جانە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ارتۋى اتاپ وتىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا قانداي وزگەرىستەر بولعانىن جازعانبىز.