ەلىمىزدە ءبىر تاۋلىكتە 3 ورمان ءورتى ءسوندىرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 23-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا 3 ورمان ءورتى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وڭىرلەر بويىنشا:
قاراعاندى وبلىسى - 1 ءورت؛
«ەرتىس ورمانى» موتر - 2 ءورت.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءورت وشاقتارى ورمان ورتتەرىن ەرتە انىقتاۋ جۇيەسى جانە مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جەرۇستى پاترۋلدەۋى بارىسىندا دەر كەزىندە انىقتالىپ، قىزمەتكەرلەرگە حابار بەرۋ ارقىلى وقشاۋلانىپ، تولىق ءسوندىرىلدى.
- ءورتتى سوندىرۋگە ورمان شارۋاشىلىقتارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن تاحنيكالارى جانە «كازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ك ق تىكۇشاعى مەن اۋە دەسانتشىلارى جۇمىلدىرىلدى. ورمان ورتتەرىنىڭ الدىن الۋ - ءار ازاماتتىڭ ورتاق مىندەتى. ازاماتتاردى تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز،- دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن كەشە دە ەلىمىزدىڭ ورمان قورى اۋماعىندا ءبىر كۇندە 3 ورمان ءورتى تىركەلگەن بولاتىن.