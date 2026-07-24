KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە ءبىر تاۋلىكتە 3 ورمان ءورتى ءسوندىرىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 23-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا 3 ورمان ءورتى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Бүгін еліміздің орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    وڭىرلەر بويىنشا:

    قاراعاندى وبلىسى - 1 ءورت؛

    «ەرتىس ورمانى» موتر - 2 ءورت.

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءورت وشاقتارى ورمان ورتتەرىن ەرتە انىقتاۋ جۇيەسى جانە مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جەرۇستى پاترۋلدەۋى بارىسىندا دەر كەزىندە انىقتالىپ، قىزمەتكەرلەرگە حابار بەرۋ ارقىلى وقشاۋلانىپ، تولىق ءسوندىرىلدى.

    - ءورتتى سوندىرۋگە ورمان شارۋاشىلىقتارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن تاحنيكالارى جانە «كازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ك ق تىكۇشاعى مەن اۋە دەسانتشىلارى جۇمىلدىرىلدى. ورمان ورتتەرىنىڭ الدىن الۋ - ءار ازاماتتىڭ ورتاق مىندەتى. ازاماتتاردى تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن كەشە دە ەلىمىزدىڭ ورمان قورى اۋماعىندا ءبىر كۇندە 3 ورمان ءورتى تىركەلگەن بولاتىن.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور