KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە ءبىر اپتادا 47 ورمان ءورتى تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - بيىل 2- 9-تامىز ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 47 ورمان ءورتى تىركەلدى.

    Семей орманы, орман өрті
    فوتو: ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى

    ونىڭ ىشىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا قاراستى ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەلەرىندە - 21 ءورت، مەملەكەتتىك ورمان قورى جەرلەرىندە - 26 ءورت.

    ءورت وشاقتارى مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جەرۇستى باقىلاۋى، ر م ق ك «قاز اۆياورمان قورعاۋ» كاسىپورنىنىڭ اۋە پاترۋلدەۋى جانە ورمان ورتتەرىن ەرتە انىقتاۋ جۇيەلەرى ارقىلى دەر كەزىندە انىقتالدى.

    ورتتەرگە جەدەل دەن قويۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، ر م ق ك «قاز اۆياورمان قورعاۋ» اۆياتسياسى مەن اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتتارى، سونداي-اق قاجەتتى كۇشتەر مەن تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.

    قابىلدانعان جەدەل شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ورتتەردىڭ تارالۋىنا جول بەرىلمەي، وشاقتار قىسقا مەرزىمدە وقشاۋلانىپ، ءسوندىرىلدى.

    - ورماندى قورعاۋ - ورتاق مىندەت. تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن ەكولوگيا مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور