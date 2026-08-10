ەلىمىزدە ءبىر اپتادا 47 ورمان ءورتى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل 2- 9-تامىز ارالىعىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 47 ورمان ءورتى تىركەلدى.
ونىڭ ىشىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا قاراستى ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەلەرىندە - 21 ءورت، مەملەكەتتىك ورمان قورى جەرلەرىندە - 26 ءورت.
ءورت وشاقتارى مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ جەرۇستى باقىلاۋى، ر م ق ك «قاز اۆياورمان قورعاۋ» كاسىپورنىنىڭ اۋە پاترۋلدەۋى جانە ورمان ورتتەرىن ەرتە انىقتاۋ جۇيەلەرى ارقىلى دەر كەزىندە انىقتالدى.
ورتتەرگە جەدەل دەن قويۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، ر م ق ك «قاز اۆياورمان قورعاۋ» اۆياتسياسى مەن اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتتارى، سونداي-اق قاجەتتى كۇشتەر مەن تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
قابىلدانعان جەدەل شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ورتتەردىڭ تارالۋىنا جول بەرىلمەي، وشاقتار قىسقا مەرزىمدە وقشاۋلانىپ، ءسوندىرىلدى.
- ورماندى قورعاۋ - ورتاق مىندەت. تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن ەكولوگيا مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.