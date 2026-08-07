ەلىمىزدە ءبىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - بيىل 5-تامىزداعى جاعداي بويىنشا، ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءبىرقاتارى بويىنشا باعانىڭ تومەندەۋى بايقالدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، اپتا ىشىندە قيار (-2,4 پايىز)، اق قىرىققابات (-2,1 پايىز)، قىزاناق، كارتوپ (-1,7 پايىز)، سۇيەكسىز سيىر ەتى (-0,4 پايىز)، الما (-0,3 پايىز)، قاراقۇمىق جارماسى (-0,2 پايىز)، قايماق (-0,1 پايىز) باعالارى تومەندەدى.
ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنىنان پىسىرىلگەن نان، سۇيەكتى سيىر ەتى، تاۋىق ەتى، قۇس ەتى، ەت فارشى، سۇزبە، ايران جانە شاي باعالارى اپتادا وزگەرىسسىز قالدى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە ەلدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى ءبىر اپتا ىشىندە شىمكەنتتە (-0,4 پايىز)، پاۆلودار مەن تالدىقورعاندا (ءارقايسىسىندا -0,2 پايىز)، اقتوبە، كوكشەتاۋ، قونايەۆ، قوستاناي قالالارىندا (ءارقايسىسىندا -0,1 پايىز) تومەندەدى. الماتى، اقتاۋ، اتىراۋ، جەزقازعان، وسكەمەن، قاراعاندى، پەتروپاۆل جانە تاراز قالالارىندا باعالار الدىڭعى اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا قياردىڭ ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 483 تەڭگە بولدى. ەڭ تومەن باعا شىمكەنت قالاسىندا تىركەلدى - كەلىسى 321 تەڭگە.
رەسپۋبليكا بويىنشا پيازدىڭ ورتاشا باعاسىنا كەلسەك، كەلىسى 200 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى. ەڭ قولجەتىمدى باعالار تۇركىستان قالاسىندا - 138 تەڭگە، قىزىلوردا قالاسىندا 164 تەڭگە دەڭگەيىندە بەلگىلەندى.
اق قىرىققاباتتىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا باعاسى كەلىسىنە 191 تەڭگە بولدى. ەڭ تومەن باعا تۇركىستان قالاسىندا تىركەلدى - كەلىسى 143 تەڭگە.
قىزاناقتىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا باعاسى 529 تەڭگە بولدى. ەڭ قولجەتىمدى باعالار تاراز قالاسىندا (310 تەڭگە)، شىمكەنت جانە تۇركىستاندا (324 تەڭگە) بايقالدى.
ەت ونىمدەرىنىڭ ىشىندە رەسپۋبليكا بويىنشا سۇيەكتى سيىر ەتىنىڭ ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 3778 تەڭگەنى، ال قوي ەتىنىڭ، ونىڭ ىشىندە سۇيەكسىز ەتتى قوسا العاندا، ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 4493 تەڭگەنى قۇرادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اپتا سايىن ەسەپتەلەدى. باعالاردى باقىلاۋ بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا جانە استانادا جۇرگىزىلەدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ديناميكاداعى وزگەرىستەرىن قازاقستان ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ سايتىنان جانە «تالداۋ» اقپاراتتىق-تالداۋ جۇيەسىنەن كورۋگە بولادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تىزبەسى قازاقستان ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 23-جەلتوقسانداعى №362-ن ق بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن جانە 31 اتاۋداعى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن قامتيدى.
ازىق-تۇلىك ونەركاسىبىندە تۇراقتى وڭ سەرپىن بار. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە- ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.