ەلىمىزدە ءمايىت دونورلىعى ارقىلى بالالارعا ترانسپلانتاتسيا جاساۋ كوزدەلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءمايىت دونورلىعى ارقىلى بالالارعا اعزا ترانسپلانتاتسياسىن دامىتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى نازگۇل جىلگەلدينا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پەدياتريالىق ترانسپلانتاتسيانى كەڭەيتۋ - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىنىڭ ءبىرى.
- قازىر بۇل باعىتتا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل ەلىمىزدە العاش رەت بالاعا جۇرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالدى. ەندىگى ماقساتتارىمىزدىڭ ءبىرى - ءمايىت دونورلىعى ارقىلى بالالارعا ترانسپلانتاتسيا جاساۋدى دامىتۋ، - دەدى نازگۇل جىلگەلدينا.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل باعىتتى دامىتۋ بالالارعا جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، كۇردەلى دياگنوزى بار ناۋقاستاردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە دونورلىق اعزاعا مۇقتاج 4739 ادام ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇر. ولاردىڭ 125 ى - بالالار.