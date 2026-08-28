ەلىمىزدە ءدارى ءوندىرىسى ءۇش جىلدا 37 پايىز ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا وتاندىق فارماتسيەۆتيكا ءوندىرىسىنىڭ كولەمى كەيىنگى ءۇش جىلدا 37 پايىز ارتىپ، 191 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. ءوندىرىستىڭ ءوسۋى 2026 -جىلى دا جالعاسىپ جاتىر.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وسى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمدار ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 126,6 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 30 پايىز كوپ.
قازىر قازاقستاندا فارماتسيەۆتيكالىق جانە مەديتسينالىق ءونىم شىعاراتىن 209 كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ 43 ى ءدارى-دارمەك وندىرەدى. تامىز ايىنداعى مالىمەت بويىنشا، نارىقتاعى وتاندىق ءونىمنىڭ زاتتاي ۇلەسى 40,3 پايىزعا جەتكەن.
قازاقستاندىق كومپانيالار دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ 2 994 اتاۋىن تىركەگەن. ولاردىڭ قاتارىندا باكتەرياعا قارسى، جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارىنا ارنالعان، اۋىرسىنۋدى باساتىن جانە قابىنۋعا قارسى پرەپاراتتار، سونداي-اق ورتالىق جۇيكە جۇيەسى اۋرۋلارىن ەمدەۋگە ارنالعان دارىلەر بار.
وتاندىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن ۇزاق مەرزىمدى ساتىپ الۋ تەتىگى دە ەنگىزىلىپ جاتىر.
- 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى مالىمەت بويىنشا، 31 وتاندىق وندىرۋشىمەن 2022 ءونىم اتاۋىن جەتكىزۋگە 83 شارت جاسالعان. كاسىپورىندار ءۇشىن بۇل بولجامدى سۇرانىس پەن قۋاتتىلىقتى جۇكتەۋدى، ءوندىرىستى كەڭەيتۋدى جانە جاڭا پرەپاراتتاردى شىعارۋدى الدىن الا جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. دارىلىك زاتتار GMP ستاندارتتارى بويىنشا شىعارىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستانداعى فارماتسيەۆتيكا سالاسىنا شەتەلدىك كومپانيالار دا ينۆەستيتسيا سالىپ جاتىر. AstraZeneca, Pfizer جانە Roche ءوندىرىستى جەرگىلىكتى جەردە جولعا قويۋ جانە تەحنولوگيالاردى قازاقستانعا بەرۋ جوبالارىنا قاتىسۋدا. 2025 -جىلى فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىنە سالىنعان ينۆەستيتسيا 56 پايىزعا ءوسىپ، 142,8 ميلليون دوللارعا جەتتى. ال 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا سالاعا تاعى 7,1 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلعان.
فارماتسيەۆتيكالىق وندىرىستەردى سالۋ جانە كەڭەيتۋ بويىنشا سەگىز ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جوبالار ىسكە قوسىلعاندا قازاقستاندا ونكولوگيالىق، جۇرەك-قان تامىرلارى، اۋتويممۋندى، ورفاندىق جانە ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردى، سونداي-اق قانت ديابەتىن ەمدەۋگە ارنالعان 494 تەن استام ءدارى-دارمەك ءوندىرۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا حالىق دەنساۋلىعىنا قاتىستى نەگىزگى كورسەتكىشتەر جاقسارىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز. 2025 -جىلى ەلدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,97 جاسقا جەتىپ، تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلدى.