ەلىمىزدە بيزنەسكە جان بىتە باستادى: قاي سالالاردا ءوسىم بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تامىز ايىندا ىسكەرلىك بەلسەندىلىك جانداندى. ىسكەرلىك بەلسەندىلىك يندەكسى (ءى ب ي) 50,6 بولىپ، بەيتاراپ دەڭگەيدەن جوعارى كوتەرىلدى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋى نەگىزىنەن قۇرىلىس، ءوندىرىس جانە قىزمەت كورسەتۋ سالالارىندا بايقالدى. تامىز قورىتىندىسى بويىنشا بۇل سالالارداعى يندەكس تيىسىنشە 54,8، 52,1 جانە 50,9 بولدى. شىلدەدە كورسەتكىشتەر 51,8، 52,1 جانە 50,4 دەڭگەيىندە بولعان.
ال ساۋدا مەن تاۋ-كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە دە وڭ ديناميكا بايقالعانىمەن، ەكى سەكتورداعى يندەكس ءالى دە 50 پۋنكتتىك بەيتاراپ دەڭگەيدەن تومەن قالدى. ساۋداداعى كورسەتكىش 48,8، تاۋ-كەن وندىرىسىندە 48,6 بولدى. شىلدەدە بۇل كورسەتكىشتەر سايكەسىنشە 46,8 جانە 47,1 ەدى.
- تامىزدا بيزنەس-احۋال يندەكسى 10,7 بولدى. بۇل رەتتە بيزنەستىڭ اعىمداعى جاعدايدى باعالاۋى تومەندەگەن. ال الداعى كەزەڭگە قاتىستى كاسىپكەرلەردىڭ كۇتۋلەرى ايتارلىقتاي وزگەرمەگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا شاعىن بيزنەستى سۋبسيديالاۋ شارتتارى وزگەرەتىنىن حابارلاعانبىز.