ەلىمىزدە بيرجالىق ساۋداعا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تاۋار بيرجالارىنىڭ جۇمىسىنا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلىپ، بيرجالىق ساۋدانىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا رەتتەۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇگىندە ەلدە ءۇش تاۋار بيرجاسى جۇمىس ىستەيدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار «ەۋرازيالىق ساۋدا جۇيەسى» جانە «كاسپي» تاۋار بيرجالارى ارقىلى ساتىلادى.
2024-جىلعى 30-جەلتوقساندا بيرجالىق ساۋدا مەن كاسىپكەرلىككە قاتىستى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - باعانى قولدان كوتەرۋ مەن نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءسوز بايلاسۋ تاۋەكەلدەرىن ازايتىپ، بيرجالىق ساۋداعا بارلىق قاتىسۋشىعا تەڭ مۇمكىندىك بەرۋ.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، بيرجالىق بروكەرلەر مەن كليرينگتىك ورتالىقتار ليتسەنزيا الۋعا مىندەتتەلدى. تالاپتار بۇزىلعان جاعدايدا ليتسەنزيانى ۋاقىتشا توقتاتۋ نەمەسە ودان ايىرۋ قاراستىرىلعان.
- 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كليرينگتىك قىزمەتتى رەتتەيتىن تولىق جۇيە دە ىسكە قوسىلدى. ونىڭ اياسىندا مىندەتتى ليتسەنزيالاۋ جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار بيرجالىق ساۋداعا ادال ەمەس قاتىسۋشىلاردىڭ ءتىزىلىمىن قالىپتاستىرۋ كوزدەلىپ، مامىلەلەر تۋرالى اقپاراتتى ساقتاۋ تالاپتارى كۇشەيتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلار ەندى ۇكىمەت كونكۋرس ارقىلى ايقىنداعان تاۋار بيرجالارىندا ساتىلادى. بۇل ساۋدانى تالاپتارعا ساي بيرجالىق الاڭدارعا شوعىرلاندىرىپ، نارىقتاعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستانداعى بيرجالىق ينفراقۇرىلىم «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (ا ح ق و) اياسىندا دا دامىپ كەلەدى. مۇندا تاۋار اكتيۆتەرى مەن تۋىندى قارجى قۇرالدارىمەن ۇيىمداستىرىلعان ساۋداعا ارنالعان جەكە رەتتەۋ جۇيەسى قالىپتاسقان.
ا ح ق و قارجىلىق قىزمەتتەردى رەتتەۋ كوميتەتى ETSE Ltd. كومپانياسىنا كوپجاقتى ساۋدا الاڭى (MTF) رەتىندە قىزمەت كورسەتۋگە ليتسەنزيا بەرگەن.
جاڭا رەتتەۋ تەتىكتەرى بيرجالىق ساۋدا قۇرالدارىن كەڭەيتىپ، تاۋار نارىقتارىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق ساۋدانى دامىتۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا بيرجالىق بروكەرلەرگە مىندەتتى ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعانبىز.