ەلىمىزدە باسپانا ەڭ قىمبات جانە ەڭ ارزان قالالار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تامىز ايىندا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 625,4 مىڭ تەڭگە، ال قايتالاما نارىقتاعى باسپانانىڭ شارشى مەترى 635,2 مىڭ تەڭگە بولدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
وسىلايشا، اۋدانى 40 شارشى مەتر بولاتىن ءبىر بولمەلى پاتەردىڭ ورتاشا قۇنى جاڭا تۇرعىن ءۇي نارىعىندا شامامەن 25 ميلليون تەڭگە، ال قايتالاما نارىقتا 25,4 ميلليون تەڭگە بولادى.
ەل بويىنشا اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر شارشى مەتر ءۇشىن 5350 تەڭگەنى قۇرادى. دەمەك، اۋدانى 40 شارشى مەتر بولاتىن پاتەردى جالداۋ ورتا ەسەپپەن ايىنا 214 مىڭ تەڭگەگە تۇسەدى.
جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى بويىنشا استانا كوش باستاپ تۇر. ەلوردادا جاڭا باسپانانىڭ ءبىر شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 747,1 مىڭ تەڭگە بولدى. ەكىنشى ورىندا الماتى - 739,8 مىڭ تەڭگە. ءۇشىنشى ورىندا اتىراۋ - 546,4 مىڭ تەڭگە.
ال جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ەڭ تومەن باعاسى ورالدا تىركەلدى - ءبىر شارشى مەترى 338,4 مىڭ تەڭگە. اقتوبەدە بۇل كورسەتكىش 356,5 مىڭ تەڭگە، كوكشەتاۋدا 376,1 مىڭ تەڭگە بولدى.
- قايتالاما تۇرعىن ءۇي نارىعىندا ەڭ جوعارى باعا الماتىدا تىركەلدى - ءبىر شارشى مەترى 749,5 مىڭ تەڭگە. استانادا پاتەرلەردىڭ ءبىر شارشى مەترى ورتا ەسەپپەن 740,4 مىڭ تەڭگەدەن ساتىلدى. ءۇشىنشى ورىندا اتىراۋ تۇر، مۇندا باعا ءبىر شارشى مەتر ءۇشىن 519,2 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى. ال ەڭ قولجەتىمدى قايتالاما باسپانا قىزىلوردادا تىركەلدى - ءبىر شارشى مەترى 345,1 مىڭ تەڭگە،-دەلىنگەن مالىمەتتە.
قايتالاما نارىقتاعى قولجەتىمدى قالالاردىڭ قاتارىندا اقتاۋ مەن تاراز دا بار. اقتاۋدا ءبىر شارشى مەتردىڭ ورتاشا باعاسى 354,2 مىڭ تەڭگە بولسا، تارازدا 354,4 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى.
پاتەر جالداۋ قۇنى بويىنشا الماتى ءبىرىنشى ورىندا. مۇندا ءبىر شارشى مەتردى جالداۋ ورتا ەسەپپەن 6224 تەڭگە تۇرادى. استانادا - 6079 تەڭگە، قاراعاندىدا 5219 تەڭگە.
ەڭ ارزان جالدامالى باسپانا تارازدا تىركەلگەن - ءبىر شارشى مەترى 2558 تەڭگە. ودان كەيىن تۇركىستان - 2914 تەڭگە جانە اقتوبە - 3381 تەڭگە.
بۇعان دەيىن باسپانا باعاسى 20 پايىزعا قىمباتتاۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.