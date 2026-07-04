ەلىمىزدە بالالار سەمىزدىگى قاي وڭىرلەردە جيى تىركەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر اراسىندا سەمىزدىك كورسەتكىشى شىعىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ، قوستاناي، اتىراۋ، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىندا، سونداي-اق الماتى مەن شىمكەنت قالالارىندا رەسپۋبليكاداعى ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى.
بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم بولدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ارتىق سالماق پەن سەمىزدىك اسىرەسە مەكتەپ جاسىنداعى بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر اراسىندا ءجيى كەزدەسەدى. بۇعان تاماقتانۋ داعدىسىنىڭ وزگەرۋى، قيمىل-قوزعالىستىڭ ازايۋى، وقۋ جۇكتەمەسىنىڭ كوبەيۋى جانە سيفرلىق قۇرىلعىلاردى ۇزاق پايدالانۋ اسەر ەتەدى.
2025-جىلعى مەديتسينالىق ستاتيستيكا بويىنشا، 0-14 جاس ارالىعىنداعى بالالار اراسىندا سەمىزدىك العاش رەت 100 مىڭ بالاعا شاققاندا 36,9 جاعدايدان انىقتالعان. بۇل كورسەتكىش 2023-جىلى 40,5، 2024-جىلى 42,6 بولعان.
15-17 جاس ارالىعىنداعى جاس وسپىرىمدەر اراسىندا سەمىزدىك العاش رەت 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 82,1 جاعدايدان تىركەلدى. بۇل كورسەتكىش 2023-جىلى 76,1، ال 2024-جىلى 95,5 بولعان.
- وڭىرلىك بولىنىستە بالالار اراسىنداعى سەمىزدىك كورسەتكىشى شىعىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ، قوستاناي، اتىراۋ، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىندا، سونداي-اق الماتى مەن شىمكەنت قالالارىندا رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك سەمىزدىك فەدەراتسياسى ءتيىمدى الدىن الۋ شارالارى قابىلدانباسا، 2040-جىلعا قاراي الەمدە 220 ميلليوننان استام بالا سەمىزدىككە شالدىعۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى.