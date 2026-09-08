KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە مۇناي وڭدەۋ قۋاتى جىلىنا 39 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇناي وڭدەۋ كولەمىن جىلىنا شامامەن 39 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.

    29 маусымда әлемдік нарықтағы мұнай бағасы қандай
    Фото: Pexels

    ونىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءۇش زاۋىتتى كەڭەيتۋ ناتيجەسىندە مۇناي وڭدەۋدىڭ جيىنتىق قۋاتى جىلىنا 18 ميلليون توننادان 29,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى.

    - بۇعان قوسا، جىلدىق قۋاتى 10 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى جوبانى ەسكەرگەندە، ەلدەگى مۇناي وڭدەۋ قۋاتى جىلىنا شامامەن 39 ميلليون تونناعا جەتەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وندىرىستىك قۋاتتىڭ ايتارلىقتاي ۇلعايۋى سالاعا قاجەتتى كادر سانىنا دا اسەر ەتەدى.

    - قۋاتتىڭ وسىلاي ءوسۋى بىلىكتى جۇمىسشىلار سانىنىڭ بىرنەشە ەسە ارتۋىن تالاپ ەتەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    بىلتىر ەلدەگى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 99,5 ميلليون تونناعا جەتكەن ەدى.

    الەمدىك مۇناي باعاسى تۇراقتى تۇردە قىمباتتاپ جاتىر.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور