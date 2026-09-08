ەلىمىزدە مۇناي وڭدەۋ قۋاتى جىلىنا 39 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇناي وڭدەۋ كولەمىن جىلىنا شامامەن 39 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىس ىستەپ تۇرعان ءۇش زاۋىتتى كەڭەيتۋ ناتيجەسىندە مۇناي وڭدەۋدىڭ جيىنتىق قۋاتى جىلىنا 18 ميلليون توننادان 29,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى.
- بۇعان قوسا، جىلدىق قۋاتى 10 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى جوبانى ەسكەرگەندە، ەلدەگى مۇناي وڭدەۋ قۋاتى جىلىنا شامامەن 39 ميلليون تونناعا جەتەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وندىرىستىك قۋاتتىڭ ايتارلىقتاي ۇلعايۋى سالاعا قاجەتتى كادر سانىنا دا اسەر ەتەدى.
- قۋاتتىڭ وسىلاي ءوسۋى بىلىكتى جۇمىسشىلار سانىنىڭ بىرنەشە ەسە ارتۋىن تالاپ ەتەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
بىلتىر ەلدەگى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 99,5 ميلليون تونناعا جەتكەن ەدى.
الەمدىك مۇناي باعاسى تۇراقتى تۇردە قىمباتتاپ جاتىر.