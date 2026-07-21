ەلىمىزدە اۆتوكولىك ارزاندادى ما
استانا. KAZINFORM – ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە قازاقستاندا وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەردىڭ باعاسى تومەندەگەنىن مالىمدەدى.
- اۆتوكولىك باعاسى تومەندەپ كەلەدى. بۇل - جاقسى ءۇردىس. قولىمدا ستاتيستيكا بار. قازاقستاندا وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەر باعاسىنىڭ وزگەرۋ ديناميكاسىن تالدادىق. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ولاردىڭ باعاسى شامامەن %5 تومەندەدى،- دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگ بارىسىندا.
سونىمەن قاتار، ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدە وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەردىڭ باعاسى، كەرىسىنشە، ازداپ وسكەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىلتىر ەلىمىزدە 171400 اۆتوكولىك شىعارىلعانىن جازعانبىز.