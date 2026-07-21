KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە اۆتوكولىك ارزاندادى ما

    استانا. KAZINFORM – ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە قازاقستاندا وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەردىڭ باعاسى تومەندەگەنىن مالىمدەدى.

    Грузияда алты жылдан асқан автокөліктерді импорттауға тыйым салынбақ
    Фото: pixabay

    - اۆتوكولىك باعاسى تومەندەپ كەلەدى. بۇل - جاقسى ءۇردىس. قولىمدا ستاتيستيكا بار. قازاقستاندا وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەر باعاسىنىڭ وزگەرۋ ديناميكاسىن تالدادىق. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ولاردىڭ باعاسى شامامەن %5 تومەندەدى،- دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگ بارىسىندا.

    سونىمەن قاتار، ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدە وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەردىڭ باعاسى، كەرىسىنشە، ازداپ وسكەن.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىلتىر ەلىمىزدە 171400 اۆتوكولىك شىعارىلعانىن جازعانبىز.

    قوعام ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور