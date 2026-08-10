ەلىمىزدە اپتا ىشىندە قانداي جاڭا وندىرىستەر مەن الەۋمەتتىك نىساندار اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭىرلەرىندە جاڭا وندىرىستەر اشىلىپ، ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋمەتتىك نىساندار پايدالانۋعا بەرىلىپ جاتىر.
اۋىل شارۋاشىلىعى، وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، تۇرعىن ءۇي جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم باعىتتارىنداعى ءبىرقاتار جوبالار ەل ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تاۋارلى ءسۇت فەرماسى پايدالانۋعا بەرىلدى. ءبىرىنشى كەزەڭدە 800 باسقا ارنالعان قورا، ءسۇت بلوگى، 550 باسقا ارنالعان ساۋىلمايتىن جانە بۇزاۋلى سيىرلاردى ۇستاۋعا ارنالعان ءۇي-جاي، ەكى بۇزاۋ قورا جانە قۇراما جەم زاۋىتى سالىندى. كەشەن اۋماعىندا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى 100 باسقا ارنالعان ساۋۋ كارۋسەلى ورناتىلعان. وسى ۋاقىتقا دەيىن گەرمانيادان 585 باس اسىل تۇقىمدى مال اكەلىندى. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 660 باس اكەلىنەدى. جوبا بويىنشا مۇندا جالپى سانى 12 مىڭ باسقا جەتەدى.
اباي وبلىسىندا كۇنباعىس تۇقىمىن وڭدەۋ جانە وسىمدىك مايىن ءوندىرۋ زاۋىتى پايدالانۋعا بەرىلدى. جوبانىڭ قۇنى 7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. كاسىپورىن تاۋلىگىنە 300 تونناعا دەيىن ماي وندىرۋگە، 500 تونناعا دەيىن تۇقىم تازارتۋعا جانە قۇراما جەم شىعارا الادى. مۇندا 120 دان استام جۇمىس ورنى قۇرىلعان، ءونىم ىشكى نارىق پەن ەكسپورتقا باعدارلانعان.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جاڭاقورعان اۋدانىندا قۇنى 5,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن قۇس فابريكاسى اشىلدى. كاسىپورىننىڭ قۋاتى - جىلىنا 6 مىڭ تونناعا جۋىق قۇس ەتى. 12 قۇس قورا، سويۋ جانە ينكۋباتسيا سەحى بار نىساندا 120 جۇمىس ورنى قۇرىلدى. ءونىم وڭىرگە جانە كورشى وبلىستارعا جەتكىزىلەتىن بولادى.
قاراعاندى وبلىسىندا كىرپىش زاۋىتى ىسكە قوسىلدى. جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 1,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام. كاسىپورىننىڭ قۋاتى - جىلىنا 45 ميلليون كىرپىش. جەكەمەنشىك ساز كەن ورنى بار نىسان ءوندىرىستىڭ تولىق تسيكلىنە يە. ودان شىعاتىن ونىمدەر قاراعاندى جانە اقمولا وبلىستارىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن قامتاماسىز ەتەدى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جاڭاقورعان كەنتىندە سۋ تاراتۋ ستانساسى مەن جەتكىزۋ جەلىسى پايدالانۋعا بەرىلدى. قۇنى 1,1 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا مەملەكەتكە قايتارىلعان اكتيۆتەر قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلدى. ناتيجەسىندە 1500 گە جۋىق ءۇي ساپالى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتىلدى.
تالدىقورعان قالاسىندا الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى 41 وتباسى «بەرەكە» كوتتەدج قالاشىعىنان، «جاستار-3» تۇرعىن الابىنان، «شىعىس»، «قۇلاگەر» شاعىن اۋداندارىنان جانە ق. جالايىري داڭعىلىنان جاڭا باسپانانىڭ كىلتتەرىن الدى. بيىل وبلىس ورتالىعىندا 1,4 مىڭعا جۋىق ادام قونىس تويىن تويلايدى.
شىمكەنتتە كەزەكتە تۇرعاندار ەسەبىندەگى 80 وتباسى (كوپ بالالى جانە تولىق ەمەس وتباسىلار، مۇگەدەك ازاماتتار، جەتىم بالالار) ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى بويىنشا پاتەر الدى.
تۇركىستان وبلىسى ساۋران اۋدانى شورناق اۋىلىندا قۇنى 1,7 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جاڭا سپورت كەشەنى پايدالانۋعا بەرىلدى. 1 گا اۋماقتى الىپ جاتقان نىساندا باسكەتبول، بوكس، كۇرەس جانە سپورت زالدارى ورنالاسقان. 40 جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
تۇركىستان وبلىسى كەنتاۋ قالاسىنىڭ قارناق تۇرعىن ءۇي الابىندا 300 ورىندىق دوستىق ءۇيىنىڭ عيماراتى اشىلدى. عيماراتتىڭ جالپى اۋدانى - 2,8 مىڭ شارشى مەتر. نىسان مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ارنالعان زاماناۋي جابدىقتارمەن تولىق جابدىقتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلىتاۋ وبلىسىندا قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن جاڭا مەديتسينالىق جانە سۋ نىساندارى اشىلعانىن حابارلاعان ەدىك.