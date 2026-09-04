ەلىمىزدە الما يمپورتىنا تىيىم سالىندى: شەكتەۋ جەمىس تاپشىلىعىنا اسەر ەتپەي مە
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتە «ق ر اۋماعىنا الما اكەلۋگە تىيىم سالۋ تۋرالى» بۇيرىققا قول قويدى.
قۇجاتقا سايكەس، بيىل 3-قىركۇيەك پەن 31-جەلتوقسان ارالىعىندا قازاقستانعا بارلىق كولىك تۇرىمەن ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردەن جانە ەاەو اۋماعى ارقىلى باسقا دا ەلدەردەن الما اكەلۋگە تىيىم سالىندى.
الايدا تىيىم مىنا جاعدايلاردى قامتىمايدى:
• المانى قازاقستان اۋماعى ارقىلى ترانزيتپەن تاسىمالداۋ، ونىڭ ىشىندە تاۋاردى مەجەلى مەملەكەتى قازاقستان بولماعان جاعدايدا ە ا ە و- عا مۇشە ءبىر مەملەكەتتىڭ اۋماعىنان ەكىنشى مۇشە مەملەكەتتىڭ اۋماعىنا قازاقستان ارقىلى تاسىمالداۋ؛
• 3-قىركۇيەككە دەيىن جونەلتۋشى مەملەكەتتە ەكسپورتتىق كەدەن راسىمىنەن وتكىزىلگەن الما. بۇل رەتتە تاۋارلارعا ارنالعان ەكسپورتتىق دەكلاراتسيا، سونداي-اق اتالعان تاۋارلاردىڭ 3-قىركۇيەككە دەيىن جونەلتىلگەنىن راستايتىن كولىك قۇجاتتارى ۇسىنىلۋى قاجەت. ال تاۋارلار كەدەندىك ترانزيت راسىمىمەن تاسىمالدانعان جاعدايدا ترانزيتتىك دەكلاراتسيا ۇسىنىلادى؛
• 3-قىركۇيەككە دەيىن قازاقستانعا ءىس جۇزىندە اكەلىنگەن الما، ونىڭ ىشىندە ۋاقىتشا ساقتاۋدا تۇرعان تاۋارلار. بۇل جاعدايدا تاۋارلاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا بۇيرىق كۇشىنە ەنگەنگە دەيىن ناقتى اكەلىنگەنىن راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلۋى ءتيىس.
مينيسترلىكتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل شارا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا باعىتتالعان. ول وتاندىق ءونىمنىڭ تۇراقتى ساتىلۋىنا ىقپال ەتەدى.
بۇيرىق 3-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەندى.