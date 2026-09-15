ەلىمىزدە 2 پايىزدىق يپوتەكاعا كىمدەر ءوتىنىش بەرە الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتارعا 2 جانە 5 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا بەرىلەدى.
بيىل وسى باعىتتا 12,6 مىڭ قارىز بەرۋ جوسپارلانعان. وعان 175,1 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. بۇل تۋرالى و ك ق وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا بەرىلەدى.
2 پايىزدىق يپوتەكاعا مىنا ازاماتتار ءوتىنىش بەرە الادى:
- ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى؛
- جەتىم بالالار؛
- كوپبالالى انالار مەن كوپبالالى وتباسىلار؛
- I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
- مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار؛
- جەڭىلدىكتەرى بويىنشا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن ارداگەرلەر؛
- باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنداعى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى؛
- جەسىرلەر.
- يپوتەكا الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس 5 ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن، ياعني 254255 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. بيىلعى سەگىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3954 ازامات وسى باعدارلاما ارقىلى باسپانالى بولدى،-دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
سونداي-اق، ونىڭ ايتۋىنشا، قالعان ساناتتاعى ازاماتتارعا تابىس دەڭگەيىنە شەكتەۋ قويىلمايتىن 5 پايىزدىق يپوتەكا قولجەتىمدى. جىل باسىنان بەرى بۇل مۇمكىندىكتى 2252 ازامات پايدالانعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ 17 وڭىرىندە جاس ماماندار جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكامەن ءۇي الا الاتىنى حابارلاندى.