KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلىمىزدە 2 پايىزدىق يپوتەكاعا كىمدەر ءوتىنىش بەرە الادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتارعا 2 جانە 5 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا بەرىلەدى.

    Более 33 тысяч ипотечных займов на 214 млрд теңге рефинансировали в Казахстане
    Фото: сгенерировано ИИ

    بيىل وسى باعىتتا 12,6 مىڭ قارىز بەرۋ جوسپارلانعان. وعان 175,1 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. بۇل تۋرالى و ك ق وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، 2 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا بەرىلەدى.

    2 پايىزدىق يپوتەكاعا مىنا ازاماتتار ءوتىنىش بەرە الادى:

    - ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى؛

    - جەتىم بالالار؛

    - كوپبالالى انالار مەن كوپبالالى وتباسىلار؛

    - I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛

    - مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار؛

    - جەڭىلدىكتەرى بويىنشا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن ارداگەرلەر؛

    - باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنداعى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى؛

    - جەسىرلەر.

    - يپوتەكا الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس 5 ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن، ياعني 254255 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. بيىلعى سەگىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3954 ازامات وسى باعدارلاما ارقىلى باسپانالى بولدى،-دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.

    سونداي-اق، ونىڭ ايتۋىنشا، قالعان ساناتتاعى ازاماتتارعا تابىس دەڭگەيىنە شەكتەۋ قويىلمايتىن 5 پايىزدىق يپوتەكا قولجەتىمدى. جىل باسىنان بەرى بۇل مۇمكىندىكتى 2252 ازامات پايدالانعان.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ 17 وڭىرىندە جاس ماماندار جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكامەن ءۇي الا الاتىنى حابارلاندى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور