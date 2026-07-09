ەلىمىزدە 10-شىلدەدەن باستاپ ءبىرقاتار اۆتوجول اقىلى بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىنىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە اقىلى رەجيمنىڭ كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەتىنىن حابارلايدى.
2026 -جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ قاراعاندى - بالقاش - بۇرىلبايتال جانە بۇرىلبايتال - قۇرتى ۋچاسكەلەرىندە اقىلى رەجيم قولدانىلا باستايدى. ال 2026 -جىلعى 11-شىلدەدەن باستاپ تالدىقورعان - وسكەمەن ۋچاسكەسىندە اقىلى رەجيم ەنگىزىلەدى.
بارلىق ۋچاسكەدە قاجەتتى ينفراقۇرىلىم دايىندالعان. كولىك قۇرالدارىن سايكەستەندىرۋ جانە جول ءجۇرۋ اقىسىن ەسەپتەۋ اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى، ياعني باقىلاۋ اركالارى ارقىلى وتكەن كەزدە كولىكتىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى تىركەلەدى.
1. قاراعاندى - بالقاش - بۇرىلبايتال
بۇل ۋچاسكەدە اقىلى رەجيم 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ ەنگىزىلەدى.
اقىلى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 645,64 شاقىرىم. ونىڭ ىشىندە 91 شاقىرىمى - قولدانىستاعى، 554,64 شاقىرىمى - جاڭا ۋچاسكە. ۋچاسكەنىڭ باستاپقى نۇكتەسى - 247+700 شاقىرىم، سوڭعى نۇكتەسى - 2151+000 شاقىرىم.
اتالعان ۋچاسكەدە رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق رەجيمى - ساعاتىنا 140 شاقىرىمنان اسپايدى.
ابونەنتتىك تولەمدى كولىك قۇرالدارى بۇقار جىراۋ، اباي، شەت، اقتوعاي، مويىنقۇم، جامبىل اۋداندارىندا، سونداي- اق بالقاش جانە پريوزەرسك قالالارىندا تىركەلگەن پايدالانۋشىلار راسىمدەي الادى.
2. بۇرىلبايتال - قۇرتى
بۇل ۋچاسكەدە اقىلى رەجيم 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ ەنگىزىلەدى.
اقىلى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 80 شاقىرىم. ۋچاسكەنىڭ باستاپقى نۇكتەسى - 1041+000 شاقىرىم، سوڭعى نۇكتەسى - 1121+000 شاقىرىم.
اتالعان ۋچاسكەدە رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق رەجيمى - ساعاتىنا 140 شاقىرىمنان اسپايدى.
ابونەنتتىك تولەمدى كولىك قۇرالدارى جامبىل جانە ىلە اۋداندارىندا تىركەلگەن پايدالانۋشىلار راسىمدەي الادى.
3. تالدىقورعان - وسكەمەن
بۇل ۋچاسكەدە اقىلى رەجيم 2026 -جىلعى 11-شىلدەدەن باستاپ ەنگىزىلەدى.
اقىلى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 772,955 شاقىرىم. ونىڭ ىشىندە 32,4 شاقىرىمى - I ساناتتى، 740,55 شاقىرىمى - II ساناتتى جول.
ۋچاسكەنىڭ باستاپقى نۇكتەسى - 287+000 شاقىرىم، سوڭعى نۇكتەسى - 1073+000 شاقىرىم.
جىلدامدىق رەجيمى:
I- ب ساناتتى ۋچاسكەدە - ساعاتىنا 110 شاقىرىمنان اسپايدى؛
II ساناتتى ۋچاسكەدە - ساعاتىنا 100 شاقىرىمنان اسپايدى.
ابونەنتتىك تولەمدى كولىك قۇرالدارى ەسكەلدى، اقسۋ، سارقان، الاكول، ءۇرجار، اياگوز، جارما جانە ۇلان اۋداندارىندا تىركەلگەن پايدالانۋشىلار راسىمدەي الادى.
- ابونەنتتىك تولەم اقىلى ۋچاسكەگە ىرگەلەس ەلدى مەكەندەردە تىركەلگەن جەرگىلىكتى اۆتوكولىك قۇرالدارى ءۇشىن قاراستىرىلعان. ول ءبىر ايعا نەمەسە ءبىر جىلعا راسىمدەلەدى جانە كولىك قۇرالىنىڭ ءتۇرى مەن جۇك كوتەرگىشتىگىنە بايلانىستى بەلگىلەنەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ابونەنتتىك تولەمدى كەلەسى تاسىلدەر ارقىلى راسىمدەۋگە بولادى:
- kaztoll.kz سايتىنداعى جەكە كابينەت ارقىلى؛
- 1403 تەگىن بايلانىس ورتالىعى ارقىلى؛
- اقى الۋ پۋنكتتەرىندە؛
- كليەنتتەرمەن جۇمىس ىستەۋ ورتالىقتارىندا.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق جۇرگىزۋشىلەرگە اقىلى ۋچاسكەلەر تۋرالى اقپاراتپەن الدىن الا تانىسۋدى، كولىك قۇرالىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىنىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋدى جانە ءتيىستى قۇقىق بولعان جاعدايدا ابونەنتتىك تولەمدى ۋاقىتىلى راسىمدەۋدى ۇسىنادى.
ايتا كەتەيىك، قوسىمشا سۇراقتار بويىنشا پايدالانۋشىلار 1403 بايلانىس ورتالىعىنا جۇگىنە الادى. قوڭىراۋ شالۋ تەگىن.
وسىعان دەيىن 10-شىلدەدەن باستاپ ەلدەگى ءتورت اقىلى اۆتوجولدا ورتاشا جىلدامدىق باقىلاناتىنىن جازدىق.