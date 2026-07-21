ليۆيا مەن قىتاي يۋانمەن تىكەلەي ەسەپ ايىرىسۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - ليۆيا مەن قىتايدىڭ ورتالىق بانكتەرى ليۆيالىق كوممەرتسيالىق بانكتەردى قىتايدىڭ ترانسشەكارالىق تولەم جۇيەسى - CIPS جۇيەسىنە قوسۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. بۇل قادام ەكى ەل اراسىنداعى حالىقارالىق قارجىلىق وپەراتسيالاردى يۋانمەن تىكەلەي جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ا ق ش دوللارىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋدى كوزدەيدى، دەپ حابارلادى Euronews.
كەلىسىم ليۆيا ورتالىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى ناجي مۇحامماد يسانىڭ بەيجىڭگە جاساعان ساپارى كەزىندە جاسالدى. ول قىتاي حالىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى پان گۋنشەنمەن كەزدەسىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
CIPS جۇيەسىنە قوسىلۋ ليۆيالىق بانكتەرگە قىتاي ۆاليۋتاسىمەن تولەمدەردى تىكەلەي جىبەرۋگە جانە قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل حالىقارالىق اقشا اۋدارىمدارىن جەدەلدەتىپ، دەلدالداردىڭ سانىن قىسقارتادى ءارى قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن ەسەپ ايىرىسۋدى جەڭىلدەتەدى.
CIPS تولەم جۇيەسىن قىتاي حالىق بانكى 2015 -جىلى يۋانمەن جۇرگىزىلەتىن ترانسشەكارالىق وپەراتسيالارعا قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن ىسكە قوسقان. جۇيە قارجى ۇيىمدارىنا ءداستۇرلى دوللارلىق ارنالاردى پايدالانباي-اق حالىقارالىق تولەمدەردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە الەمدىك ساۋدادا يۋاننىڭ قولدانىلۋ اياسىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى.
تاراپتار سونداي-اق ساۋداداعى كەدەرگىلەردى بىرلەسىپ جويۋعا، قارجىلىق راسىمدەردى جەتىلدىرۋگە جانە ەكى ەلدىڭ بانك جۇيەلەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە كەلىستى.
كەلەسى كەزەڭدە قىتايعا تىكەلەي اقشا اۋدارىمدارىن ىسكە قوسۋ جانە قىتايلىق بانكتەر ارقىلى اككرەديتيۆتەر اشۋ مۇمكىندىگى ەنگىزىلەدى. تاراپتاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل كومپانيالاردىڭ، يمپورتتاۋشىلاردىڭ جانە شاعىن بيزنەس وكىلدەرىنىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتايدا تاعى 12 بانك سيفرلىق يۋان جۇيەسىنە قوسىلعانىن حابارلاعانبىز.