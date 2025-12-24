10:06, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ليۆيا ارمياسى باس شتابىنىڭ باستىعى مىنگەن ۇشاق تۇركيا اۋماعىندا اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - انكارادان ۇشىپ شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي بورتىندا ليۆيا ارمياسى باس شتابىنىڭ باستىعى موحاممەد الي- احمەد ال- حادداد بولعان جەكە ۇشاق راداردان جوعالىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.
تۇركيانىڭ NTV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، Falcon ماركالى ۇشاق انكارادان شامامەن 70 شاقىرىم وڭتۇستىكتە، حايمانا قالاسى ماڭىندا راداردان كورىنبەي، بايلانىس ۇزىلگەن.
تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الي ەرليكايا X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا كەشكى ساعات 21.00 شاماسىندا ۇشاقپەن بايلانىس جوعالعانىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، اۋە كەمەسىندە ال-حادداد پەن تاعى ءتورت ادام بولعان، ولار انكارادان تريپوليگە باعىت العان.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايى ناقتىلانىپ جاتىر، رەسمي ورگاندار ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ شارالارىن جۇرگىزۋدە.