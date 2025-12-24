ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:06, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ليۆيا ارمياسى باس شتابىنىڭ باستىعى مىنگەن ۇشاق تۇركيا اۋماعىندا اپاتقا ۇشىرادى

    استانا. KAZINFORM - انكارادان ۇشىپ شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي بورتىندا ليۆيا ارمياسى باس شتابىنىڭ باستىعى موحاممەد الي- احمەد ال- حادداد بولعان جەكە ۇشاق راداردان جوعالىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.

    Түркия Грузиядағы ұшақ апатынан кейін C-130 рейсін тоқтатты
    Фото: havahaber.com

    تۇركيانىڭ NTV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، Falcon ماركالى ۇشاق انكارادان شامامەن 70 شاقىرىم وڭتۇستىكتە، حايمانا قالاسى ماڭىندا راداردان كورىنبەي، بايلانىس ۇزىلگەن.

    تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الي ەرليكايا X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا كەشكى ساعات 21.00 شاماسىندا ۇشاقپەن بايلانىس جوعالعانىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، اۋە كەمەسىندە ال-حادداد پەن تاعى ءتورت ادام بولعان، ولار انكارادان تريپوليگە باعىت العان.

    قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايى ناقتىلانىپ جاتىر، رەسمي ورگاندار ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ شارالارىن جۇرگىزۋدە.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار