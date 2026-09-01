ليونەل مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىنداعى مانسابىن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ليونەل مەسسي 39 جاسىندا ۇلتتىق قۇرامادان كەتەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
فۋتبولشى بۇل شەشىمىن 31-تامىزدا جاريالادى. مەسسي ارگەنتينا قۇراماسىندا 2005 -جىلدان بەرى وينادى. 207 ماتچقا قاتىسىپ، 125 گول سوقتى. بۇل ەكەۋى دە ۇلتتىق قۇراما ءۇشىن رەكورد سانالادى.
مەسسي ۇلتتىق قۇرامامەن بىرگە 2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىن جانە 2021-جانە 2024 -جىلدارى ەكى رەت امەريكا كۋبوگىن جەڭىپ الدى. 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ارگەنتينا فينالعا شىعىپ، يسپانياعا قوسىمشا ۋاقىتتا 0-1 ەسەبىمەن جەڭىلدى.
قوشتاسۋ سوزىندە مەسسي شەشىم قابىلداۋ قيىن بولعانىن، ءبىراق مانسابىنىڭ وسى كەزەڭىن اياقتايتىن ۋاقىت كەلگەنىن ايتتى. ول ۇلتتىق قۇراما ءۇشىن ءارقاشان بارىن سالعانىن اتاپ ءوتتى جانە ارگەنتينالىق ويىنشىلاردىڭ كەلەسى بۋىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار مەسسي كلۋبتىق مانسابىن امەريكالىق Inter Miami-دە جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن رودري مەسسيدىڭ ورنىن باسىپ، 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتانعانىن جازعان ەدىك.