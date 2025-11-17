ۇلىتاۋدا ەكى جاسار بالانىڭ برونحىنان بوگدە زات الىندى
جەزقازعان. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنا 2025 -جىلعى 7-قاراشادا ەنتىگىپ، تىنىس العاندا قىرىلداپ تۇراتىن ەكى جاسار بالا تۇسەدى. پەدياتردىڭ، حيرۋرگتىڭ قاراۋىنان جانە كومپيۋتەرلىك توموگرافپەن جاسالعان زەرتتەۋدەن كەيىن، ونىڭ برونحىندا بوگدە زات بار ەكەنى انىقتالادى.
برونحتان بوگدە زاتتى الىپ تاستاۋ ءۇشىن ەندوسكوپيالىق وپەراتسيا قاجەتتىگى تۋىندايدى. بۇل پروتسەدۋرا تىنىس الۋ جولدارى ارقىلى ەنگىزىلەتىن ارنايى قۇرالدىڭ كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. جاعدايدىڭ كۇردەلىلىگى - پاتسيەنتتىڭ نەبارى ەكى جاستا بولۋىندا ەدى.
وسى ۋاقىتتا وبلىستا جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ جانە وڭىرلىك مامانداردى وقىتۋ ءۇشىن ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي حيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ كوشپەلى بريگاداسى جۇمىس ىستەپ جاتقان. بريگادانىڭ ءىس -ساپارى اياقتالۋعا جاقىنداپ، ولار ساتبايەۆ قالاسىندا بولاتىن. ۇلتتىق ورتالىقتىڭ ماماندارى كومەك كورسەتۋ تۋرالى وتىنىشكە تالقىسىز بىردەن كەلىسىم بەرەدى.
ەندوسكوپيست ءماجيت ءابدىقادىروۆ جەزقازعان قالاسىنان تۋرا ۇشار الدىندا وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزىپ، بالانىڭ برونحىنان بوگدە زاتتى الىپ تاستايدى. بۇل رەتتە جەزقازعان قالاسىنىڭ اۋەجاي اكىمشىلىگىنىڭ تۇسىنىستىكپەن قاراپ، دارىگەرگە رەيسكە جارتى ساعات قالعاندا تىركەلۋگە جانە ۇشاققا وتىرۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ وتكەن ءجون.
سونىمەن قاتار، وپەراتسياعا وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحانانىڭ حيرۋرگتارى باۋىرجان ەشجانوۆ، نۇرتىلەك قۇلىمجانوۆ، جەزقازعان قالاسىنىڭ مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ ەندوسكوپيستى ءاليجان بەكقۇليەۆ قاتىستى. ولار ءۇشىن وپەراتسيا كاسىبي ماماننان ناعىز شەبەرلىك ساباعى بولدى جانە باعا جەتپەس تاجىريبە الدى.
قازىر كىشكەنتاي پاتسيەنت بالالار حيرۋرگياسى بولىمىندە جاتىر، جاعدايى جاقسى. ونىڭ اتا-اناسى مەن جاقىندارى ۇلتتىق ورتالىقتىڭ ماماندارىنا جانە بالاعا كومەك كورسەتۋگە قاتىسقانداردىڭ بارلىعىنا ۇلكەن العىسىن ءبىلدىردى.